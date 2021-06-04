Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Рок-общественность Петербурга возмущена: город может потерять еще одну из своих неформальных достопримечательностей — портрет лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенева на стене у тематического магазина CastleRock. Коммунальные службы уже пообещали вынести решение до 28 июня — как правило, это означает уничтожение объекта стрит-арта.

Поводом для борьбы с покойным рок-музыкантом стала анонимная жалоба некой Виктории. Ее же смутил потрет Кита Флинта из Prodigy на стене неподалеку (он уже был закрашен) и граффити с Константином Кинчевым, которое пока устояло лишь только потому, что здание, на котором он изображен, признано бесхозным. Свою нелюбовь к упомянутым рокерам Виктория никак не объясняет — в заявке она пишет сухое «Граффити на стенах». Этого достаточно, чтобы запустить процесс.



Вскоре после первых новостей о том, что граффити под угрозой, на портале Change.org появилась петиция на имя губернатора Александра Беглова — поклонники творчества группы «Король и шут» просят заступиться за изображение. На момент написания этих строк петицию поддержали почти 10 тысяч человек. Не осталось в стороне и рок-сообщество. Одними из первых на тему высказались бывшие коллеги Горшенева по «КиШ» — бас-гитарист «золотого состава» группы Александр Балунов и вокалист Андрей Князев.

«Тысячи поклонников, благодарных за творчество, и парочка недовольных — данное соотношение не может быть справедливым в пользу недоброжелателей, — рассудил Князь. — Ведь речь идет о культурном наследии. Мои окна выходят на проезжую часть. Это мне не нравится! Уберите проезжую часть. Под моими окнами детская площадка и с 10 утра до 18:00 там шумят дети. Уберите площадку. Надо адекватно подходить к таким вещам и не идти на поводу у тех, кому не хватает ума понять и оценить тот или иной мемориал и его значимость для других».



Младший брат Михаила — Алексей Горшенев — в конфликт не ввязался, однако в защиту граффити высказался племянник Горшка.

«Многие уже знают, что рядом с «Кастл-Роком» хотят закрасить граффити, где изображён мой дядя. <...> Наверное... родители не будут ломать песчаный замок из-за недовольного ребенка, который его не строил...» — написал в Instagram Кирилл Горшенев.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







К дискуссии подключились музыканты из других групп.

Илья Черт (группа «Пилот») заявил, что ему надоело жить «в зоне строгого режима, как в советское время», и предположил, что граффити можно оставить, если оно красивое.

«Как по мне, граффити во дворах выглядят душевно, особенно если рисунок действительно сделан красиво с художественной точки зрения. Это лучше, чем вот эта полутюремная покраска стен», — прокомментировал артист происходящее «Петербургскому дневнику».

Шоумен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в качестве аргумента для «Нашего радио» привел логичное — мол, а кого еще рисовать около рок-магазина?

«Конечно, я за сохранение граффити, как минимум потому, что во дворе находится культовый рок-н-ролльный магазин и вся атмосфера способствует тому, чтобы на стенах были изображены портреты музыкантов», — рассказал музыкант.



Напомним, граффити с портретом Михаила Горшенева появилось во дворе на Лиговском проспекте в августе 2016 года, спустя 3 года после смерти музыканта. Изображение создала команда художников HoodGraff. Это была далеко не первая их работа — HoodGraff рисовали в Петербурге портреты Виктора Цоя, Сергея Бодрова, мистера Бина, Альберта Эйнштейна и других.