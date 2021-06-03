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Безопасный аналог граффити. Смольный запустил опрос горожан о местах для проекций в центре Петербурга

Власти Петербурга предложили жителям города выбрать места для размещения видеопроекций

Жители Петербурга в течение июня могут высказывать свои предложения по местам и изображениям для проекций на брандмауэрные стены исторического центра города. Об этом 3 июня сообщил комитет по градостроительству и архитектуре.

Воплощением в жизнь концепции размещения проекций комитет занимается совместно с ГБУ «Ленсвет», сейчас в списке возможных мест — 15 адресов, среди тем: выдающиеся люди, утраченная архитектура, изобразительное и современное искусство.

Высказать свои пожелания как к локации, так и к тематике проекции горожане могут направив предложение на адрес электронной почты projection@kga.gov.spb.ru.

Комитет обращает внимание, что при выборе места необходимо учитывать, что здание должно иметь глухой боковой фасад (без окон), а размещение проекции в обязательном порядке согласовывается с жителями дома.

На основе анализа предложений пополнят список концепции.

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