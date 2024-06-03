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    Ъ: производитель техники Hansa передал бизнес российскому дистрибьютору

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    Польский производитель бытовой техники Hansa передал российский бизнес дистрибьютору ООО «Гипер». О таком решении компании, производящей холодильники, кухонные плиты и много другое, 3 июня сообщает «Коммерсантъ».

    Несмотря на то, что большая часть западных компаний прекратила свою деятельность в России, Hansa продолжала работать и получать выручку.

    «Однако из-за «внешнего давления» Hansa пришлось отказаться от актива. В результате, по оценкам экспертов, стоимость техники может вырасти на 15–20% и бренд рискует потерять свою долю на рынке», — передает «Коммерсантъ».

    Один из собеседников издания, который является представителем рынка бытовой техники, отметил, что Hansa вынужденно отказалась от представительства в России, так как, по словам источника, на компанию оказывалось давление со стороны властей Польши и Евросоюза.

    «Ъ» со ссылкой на экспертов пишет, что стоимость техники может вырасти на 15–20% и бренд рискует потерять свою долю на рынке.

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