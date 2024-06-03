Ъ: производитель техники Hansa передал бизнес российскому дистрибьютору

Польский производитель бытовой техники Hansa передал российский бизнес дистрибьютору ООО «Гипер». О таком решении компании, производящей холодильники, кухонные плиты и много другое, 3 июня сообщает «Коммерсантъ».



Несмотря на то, что большая часть западных компаний прекратила свою деятельность в России, Hansa продолжала работать и получать выручку.



«Однако из-за «внешнего давления» Hansa пришлось отказаться от актива. В результате, по оценкам экспертов, стоимость техники может вырасти на 15–20% и бренд рискует потерять свою долю на рынке», — передает «Коммерсантъ».

