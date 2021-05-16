Власти Петербурга готовы пойти на мировую в суде по поводу граффити с Хармсом

Ответ градоначальника депутат 16 мая опубликовал в своем телеграм-канале. «Принимая во внимание значимость для жителей Санкт-Петербурга литературного творчества Даниила Хармса администрация Центрального района... при рассмотрении Дзержинским районным судом дела... готова заключить мировое соглашение с ТСЖ с предоставлением возможных отсрочек для получения необходимых в соответствии с действующим законодательством согласований для размещения изображения на фасаде МКД», — говорится в ответе Беглова.

Предварительное заседание суда по делу было перенесено на 9 июня.



Ранее чиновники уже назвали условия сохранения граффити с портретом писателя. Угроза уничтожения изображения на фасаде дома №11 по улице Маяковского возникла после того, как райадминистрация обратилась в суд с иском к ТСЖ с требованием привести фасад в первоначальное состояние.



За сохранение граффити, которое успело стать достопримечательностью, выступили глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, союз писателей Петербурга, Александр Розенбаум и заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.



Большинство собственников выступают за сохранение портрета, против, как сообщала «Фонтанке» председатель правления ТСЖ, только одна квартира.

