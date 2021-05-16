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Власти Петербурга готовы пойти на мировую в суде по поводу граффити с Хармсом

Администрация Центрального района Петербурга готова заключить мировое соглашение по иску об уничтожении граффити с портретом писателя Даниила Хармса, чтобы дать собственникам время для согласования изображения. Это следует из ответа губернатора Александра Беглова на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

Ответ градоначальника депутат 16 мая опубликовал в своем телеграм-канале. «Принимая во внимание значимость для жителей Санкт-Петербурга литературного творчества Даниила Хармса администрация Центрального района... при рассмотрении Дзержинским районным судом дела... готова заключить мировое соглашение с ТСЖ с предоставлением возможных отсрочек для получения необходимых в соответствии с действующим законодательством согласований для размещения изображения на фасаде МКД», — говорится в ответе Беглова.

Предварительное заседание суда по делу было перенесено на 9 июня.

Ранее чиновники уже назвали условия сохранения граффити с портретом писателя. Угроза уничтожения изображения на фасаде дома №11 по улице Маяковского возникла после того, как райадминистрация обратилась в суд с иском к ТСЖ с требованием привести фасад в первоначальное состояние.

За сохранение граффити, которое успело стать достопримечательностью, выступили глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, союз писателей Петербурга, Александр Розенбаум и заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.

Большинство собственников выступают за сохранение портрета, против, как сообщала «Фонтанке» председатель правления ТСЖ, только одна квартира.

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Комментарии (5)

Reggie
Чем так замечателен шизофреник Хармс и его произведения, что из-за него такие страсти кипят?
dedmoroz_5e4d8827384c2
Какие граффити в центральном районе СПб? Ещё Эрмитаж и Смольный пусть загадят... центральный район это , по сути, одна охранная зона?! Графити это в промзону, на выселки, на специально отведенные территории!!!
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