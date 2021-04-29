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Чиновники назвали два условия для сохранения граффити с портретом Даниила Хармса в центре Петербурга

Для сохранения на доме № 11 по улице Маяковского в Петербурге граффити с портретом писателя Даниила Хармса необходимо получить согласие собственников помещений в здании и согласование в комитете по градостроительству и архитектуре. Это следует из ответа администрации Центрального района одному из петербуржцев от 29 апреля, документ есть в распоряжении «Фонтанки».

Чиновники в ответе ссылаются на Жилищный кодекс РФ, который диктует, что для размещения граффити на фасаде необходимо проведение общедомового собрания собственников жилых и нежилых помещений. «За» должно высказаться не менее двух третей от общего количества владельцев помещений. Кроме того, необходимо получить согласование в комитете по градостроительству и архитектуре.

Напомним, под угрозой уничтожения местная достопримечательность оказалась после иска администрации Центрального района к ТСЖ «Маяковского 11» с требованием привести фасад к первоначальному виду, то есть закрасить изображение. По словам председателя ТСЖ, активно против портрета выступает только одна квартира.

За сохранение изображения Хармса выступили Союз писателей Петербурга, глава Эрмитажа Борис Пиотровский, Александр Розенбаум и заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Mandrian
Есть здания/сооружения, имеющие историческую ценность,"разрисовывание" которых - акт вандализма. С этим понятно.
Что касается сооружений типа "трансформаторная будка", необходимо учитывать мнение людей, которые проживают в непосредственной близости от этого места. Поскольку, не каждый желающий высказаться на эту тему готов тратить время на какие-то голосования в интернете, можно каким-то образом дать возможность высказаться непосредственно рядом с объектом. Какой-то щит, ящик для отзывов и т.п. Понятно, что будут и неадекватные отзывы, но их можно грамотно фильтровать.
Дмитрий_1111
а зачем вообще рисовать эти граффити?
Капитан Очевидность2
А если навального также на стене дома, а не трансформаторной будки, нарисовать и эти две бумажки оформить?
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