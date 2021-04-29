Чиновники назвали два условия для сохранения граффити с портретом Даниила Хармса в центре Петербурга

Чиновники в ответе ссылаются на Жилищный кодекс РФ, который диктует, что для размещения граффити на фасаде необходимо проведение общедомового собрания собственников жилых и нежилых помещений. «За» должно высказаться не менее двух третей от общего количества владельцев помещений. Кроме того, необходимо получить согласование в комитете по градостроительству и архитектуре.
Напомним, под угрозой уничтожения местная достопримечательность оказалась после иска администрации Центрального района к ТСЖ «Маяковского 11» с требованием привести фасад к первоначальному виду, то есть закрасить изображение. По словам председателя ТСЖ, активно против портрета выступает только одна квартира.
За сохранение изображения Хармса выступили Союз писателей Петербурга, глава Эрмитажа Борис Пиотровский, Александр Розенбаум и заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.