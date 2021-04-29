Чиновники назвали два условия для сохранения граффити с портретом Даниила Хармса в центре Петербурга

Чиновники в ответе ссылаются на Жилищный кодекс РФ, который диктует, что для размещения граффити на фасаде необходимо проведение общедомового собрания собственников жилых и нежилых помещений. «За» должно высказаться не менее двух третей от общего количества владельцев помещений. Кроме того, необходимо получить согласование в комитете по градостроительству и архитектуре.



Напомним, под угрозой уничтожения местная достопримечательность оказалась после иска администрации Центрального района к ТСЖ «Маяковского 11» с требованием привести фасад к первоначальному виду, то есть закрасить изображение. По словам председателя ТСЖ, активно против портрета выступает только одна квартира.

