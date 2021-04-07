«Надо отдельно защитить». Михаил Пиотровский вступился за граффити с Хармсом

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил в защиту граффити на доме 11 по улице Маяковского с портретом писателя Даниила Хармса.
«По-моему, это прекрасная картинка. Её надо отдельно защитить», — сказал он на пресс-конференции 7 апреля.
Закрасить портрет на стене, несмотря на то что против этого активно выступают горожане, через суд требует администрация Центрального района. Произведение появилось на доме в 2016 году. О том, что сейчас происходит с граффити, отдельно писала «Фонтанка».
Как отметил директор Эрмитажа, чтобы хороший стрит-арт в целом мог существовать в Петербурге, нужно, чтобы «не только в головах начальства, но каждого обыкновенного человека» была мысль о том, что такое творчество — «это хорошо и интересно», «трогать его нельзя».
«Это совершенно замечательная часть мирового искусства. Её надо пропагандировать, поддерживать. Тогда и защитим», — предположил Пиотровский.
Ранее стало известно, что Государственный Эрмитаж с 1 мая возвращает льготы на билеты для горожан.