«Надо отдельно защитить». Михаил Пиотровский вступился за граффити с Хармсом

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил в защиту граффити на доме 11 по улице Маяковского с портретом писателя Даниила Хармса.



«По-моему, это прекрасная картинка. Её надо отдельно защитить», — сказал он на пресс-конференции 7 апреля.



Закрасить портрет на стене, несмотря на то что против этого активно выступают горожане, через суд требует администрация Центрального района. Произведение появилось на доме в 2016 году. О том, что сейчас происходит с граффити, отдельно писала «Фонтанка».

