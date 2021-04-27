Союз писателей Петербурга попросил Беглова сохранить граффити с портретом Хармса

Союз писателей Петербурга обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой поддержать общегородскую инициативу и не допустить уничтожения граффити с портретом Даниила Хармса на фасаде дома на улице Маяковского. Текст письма есть в распоряжении «Фонтанки».
Обращение к губернатору подписали 54 члена союза. Они отметили, что, по мнению жителей дома 11, на котором нарисовано граффити, а также общественности, изображение соответствует архитектурно-градостроительному облику Петербурга.
«Портрет Даниила Хармса не портит фасад, напротив, придает уникальность, хранит память о писателе и художнике, которого репрессировали в 1941 году. Как представители творческой интеллигенции, мы считаем своим долгом не остаться в стороне и обратить внимание властей города на действительно болевую точку, в которую превратилось противостояние коммунальных служб и защитников действительно по-петербургски графичного, лаконичного портрета Хармса на стене дома». — говорится в обращении.
Они напомнили, что Хармс был истинным петербуржцем, ленинградцем, и уничтожение его портрета в 80-летие со дня его ареста, приведшего к гибели, — несправедливо. Писатели напомнили, что за сохранение граффити высказались 30 тысяч петербуржцев, а также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Александр Розенбаум и заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровской.
Угроза уничтожения граффити писателя нависла в апреле, когда стало известно, что администрация Центрального района подала иск к ТСЖ «Маяковского 11» с требованием привести фасад в надлежащее состояние. Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки». Предварительное судебное заседание назначено на среду, 28 апреля.