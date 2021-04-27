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Союз писателей Петербурга попросил Беглова сохранить граффити с портретом Хармса

В Петербурге писатели вступились за портрет Даниила Хармса

Союз писателей Петербурга обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой поддержать общегородскую инициативу и не допустить уничтожения граффити с портретом Даниила Хармса на фасаде дома на улице Маяковского. Текст письма есть в распоряжении «Фонтанки».

Обращение к губернатору подписали 54 члена союза. Они отметили, что, по мнению жителей дома 11, на котором нарисовано граффити, а также общественности, изображение соответствует архитектурно-градостроительному облику Петербурга.

«Портрет Даниила Хармса не портит фасад, напротив, придает уникальность, хранит память о писателе и художнике, которого репрессировали в 1941 году. Как представители творческой интеллигенции, мы считаем своим долгом не остаться в стороне и обратить внимание властей города на действительно болевую точку, в которую превратилось противостояние коммунальных служб и защитников действительно по-петербургски графичного, лаконичного портрета Хармса на стене дома». — говорится в обращении.

Они напомнили, что Хармс был истинным петербуржцем, ленинградцем, и уничтожение его портрета в 80-летие со дня его ареста, приведшего к гибели, — несправедливо. Писатели напомнили, что за сохранение граффити высказались 30 тысяч петербуржцев, а также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Александр Розенбаум и заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровской.

Угроза уничтожения граффити писателя нависла в апреле, когда стало известно, что администрация Центрального района подала иск к ТСЖ «Маяковского 11» с требованием привести фасад в надлежащее состояние. Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки». Предварительное судебное заседание назначено на среду, 28 апреля.

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Комментарии (3)

Uni
Хармса лучше читать. Смотреть на портрет вовсе не обязательно.
Алексей Власов
Писатели не художники. Портрет там, на той стене, не смотрится. Поставьте памятник, повесьте бронзовую или мраморную доску. Может быть так, что писатели не знают что краска выцветает, а штукатурка отсыревает?
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