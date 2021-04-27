Союз писателей Петербурга попросил Беглова сохранить граффити с портретом Хармса

Союз писателей Петербурга обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой поддержать общегородскую инициативу и не допустить уничтожения граффити с портретом Даниила Хармса на фасаде дома на улице Маяковского. Текст письма есть в распоряжении «Фонтанки».



Обращение к губернатору подписали 54 члена союза. Они отметили, что, по мнению жителей дома 11, на котором нарисовано граффити, а также общественности, изображение соответствует архитектурно-градостроительному облику Петербурга.

«Портрет Даниила Хармса не портит фасад, напротив, придает уникальность, хранит память о писателе и художнике, которого репрессировали в 1941 году. Как представители творческой интеллигенции, мы считаем своим долгом не остаться в стороне и обратить внимание властей города на действительно болевую точку, в которую превратилось противостояние коммунальных служб и защитников действительно по-петербургски графичного, лаконичного портрета Хармса на стене дома». — говорится в обращении.