В Администрации президента выступили против закрашивания граффити с деятелями культуры

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что не надо закрашивать в регионах рисунки на стенах зданий и заборах, на которых изображены исторические и культурные деятели.



«У нас городские власти по стране в целом любят очень граффити закрашивать, при том эти граффити не всегда какие-то крамольные или провокационные. Это может быть вообще исторический деятель какой-нибудь. Недавно в одном из столичных регионов зачем-то закрасили граффити с портретом Антона Павловича Чехова. Казалось бы, уж Чехов чем насолил. Но у коммунальных служб свое представление о прекрасном — ровная бежевая стенка лучше, чем стенка с самолетом, портретом Чехова», — приводит ТАСС слова Новикова, сказанные им 19 мая на международной конференции «Образование и мировые города: третья миссия университетов и студенты».

