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В Администрации президента выступили против закрашивания граффити с деятелями культуры

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам заступился за портретный стрит-арт

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что не надо закрашивать в регионах рисунки на стенах зданий и заборах, на которых изображены исторические и культурные деятели.

«У нас городские власти по стране в целом любят очень граффити закрашивать, при том эти граффити не всегда какие-то крамольные или провокационные. Это может быть вообще исторический деятель какой-нибудь. Недавно в одном из столичных регионов зачем-то закрасили граффити с портретом Антона Павловича Чехова. Казалось бы, уж Чехов чем насолил. Но у коммунальных служб свое представление о прекрасном — ровная бежевая стенка лучше, чем стенка с самолетом, портретом Чехова», — приводит ТАСС слова Новикова, сказанные им 19 мая на международной конференции «Образование и мировые города: третья миссия университетов и студенты».

Особенно заметно противостояние уличных художников и сотрудников ЖКХ в Петербурге. В Кронштадте перед 9 Мая коммунальщики прошлись чёрной краской по граффити, созданном по мотивам блокадного фото, где три моряка беседуют с девочкой. Закрашивали Навального, Бродского не единожды, появилась даже одноимённая стена), Высоцкого, героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и многих других.

Настоящая борьба идёт за портрет писателя Даниила Хармса на доме № 11 по улице Маяковского.

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Комментарии (7)

Владислав М
А может этот начальник управления Президента займётся своими прямыми служебными обязанностями, а не рисунки на стенах будет обсуждать за огромную зарплату из кармана налогоплательщиков. С рисунками муниципалитеты как-нибудь и без него разберутся. Что должно быть на стенах зданий решать должны не уличные художники, а жители. Если у художника есть желание что-то изобразить, пусть обращается в муниципалитет с просьбой и эскизом. Муниципалитет проведёт голосование жителей округа и примет решение, разрешить или запретить. Более того, любое художество на стене требует обслуживания, которое стоит денег. Должно быть продумано финансирование таких арт-объектов.
Igor_VS
Косвенно признали, что челядь от усердия лоб себе разбивает. НЕ все из них знают, кто такой Чехов.
Андрей Ник
А нАнальный что за "херой"или историческая личность,чтобы его не закрашивать?!-да он просто предатель!!!-давайте А.Власова ещё нарисуем!
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