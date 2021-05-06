Граффити «Наша победа» с логотипом Общероссийского народного фронта располагалось на стене вдоль Красной улицы. Местные жители заметили, что в преддверии 9 мая его закрасили чёрной краской. Об этом 6 мая сообщили в группе «Подслушано Кронштадт».
«Задело до глубины души. Неужели мы стали настолько опускаться? И не уважать историю и творчество, труд других людей? Честно, я не понимаю, как рука людей поднялась закрасить данное граффити», — написал анонимный автор и пристыдил тех, кто допустил «уничтожение памяти».
Теперь на месте граффити висит один из баннеров, посвященных 80-летию Таллинского перехода, военно-морской операции начала Великой Отечественной войны. Как сообщила в комментариях глава МО «Кронштадт» Наталия Чашина, стенды изготовлены по заказу местной администрации. По её словам, инициаторами проекта стали потомки участников перехода из Таллина в Кронштадт и поисковики, которые по сей день опускаются на дно Финского залива «для увековечивания памяти погибших кораблей». Место размещения баннеров согласовано с руководством компании «Оборонэнерго».
По мнению Чашиной, граффити находилось в плохом состоянии: оно выцвело и местами было испорчено. «Оставлять его в таком виде мы сочли неправильным, — написала она и добавила: — Конечно, вы должны согласиться, что и оформленные баннеры говорят о подвиге моряков и именно о тех событиях, которые так значимы для нашего города».
В комментариях отметили, что муниципалы могли бы отреставрировать граффити и посоветоваться о месте расположения баннеров с жителями города. А если уж решили закрасить, то «хоть бы закрасили нормально», написали пользователи.
В словесной перепалке дошло до политики. Некоторые заметили в этой ситуации присутствие духа «Единой России». От этой партии Наталия Чашина была переизбрана в муниципальный совет в сентябре 2019 года.