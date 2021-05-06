Граффити «Наша победа» с логотипом Общероссийского народного фронта располагалось на стене вдоль Красной улицы. Местные жители заметили, что в преддверии 9 мая его закрасили чёрной краской. Об этом 6 мая сообщили в группе «Подслушано Кронштадт».



«Задело до глубины души. Неужели мы стали настолько опускаться? И не уважать историю и творчество, труд других людей? Честно, я не понимаю, как рука людей поднялась закрасить данное граффити», — написал анонимный автор и пристыдил тех, кто допустил «уничтожение памяти».

Теперь на месте граффити висит один из баннеров, посвященных 80-летию Таллинского перехода, военно-морской операции начала Великой Отечественной войны. Как сообщила в комментариях глава МО «Кронштадт» Наталия Чашина, стенды изготовлены по заказу местной администрации. По её словам, инициаторами проекта стали потомки участников перехода из Таллина в Кронштадт и поисковики, которые по сей день опускаются на дно Финского залива «для увековечивания памяти погибших кораблей». Место размещения баннеров согласовано с руководством компании «Оборонэнерго».