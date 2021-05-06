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В Кронштадте перед 9 мая закрасили «блокадное» граффити и повесили памятный баннер. В соцсетях поспорили, где больше патриотизма

В Кронштадте закрасили патриотическое граффити на Красной улице

В Кронштадте коммунальщики прошлись чёрной краской по граффити, созданном по мотивам блокадного фото, где три моряка беседуют с девочкой. Поверх него повесили не менее патриотический баннер о Таллинском переходе. Сторонники обоих арт-объектов схлестнулись в соцсетях.

Граффити «Наша победа» с логотипом Общероссийского народного фронта располагалось на стене вдоль Красной улицы. Местные жители заметили, что в преддверии 9 мая его закрасили чёрной краской. Об этом 6 мая сообщили в группе «Подслушано Кронштадт».


«Задело до глубины души. Неужели мы стали настолько опускаться? И не уважать историю и творчество, труд других людей? Честно, я не понимаю, как рука людей поднялась закрасить данное граффити», — написал анонимный автор и пристыдил тех, кто допустил «уничтожение памяти».

Теперь на месте граффити висит один из баннеров, посвященных 80-летию Таллинского перехода, военно-морской операции начала Великой Отечественной войны. Как сообщила в комментариях глава МО «Кронштадт» Наталия Чашина, стенды изготовлены по заказу местной администрации. По её словам, инициаторами проекта стали потомки участников перехода из Таллина в Кронштадт и поисковики, которые по сей день опускаются на дно Финского залива «для увековечивания памяти погибших кораблей». Место размещения баннеров согласовано с руководством компании «Оборонэнерго».

По мнению Чашиной, граффити находилось в плохом состоянии: оно выцвело и местами было испорчено. «Оставлять его в таком виде мы сочли неправильным, — написала она и добавила: — Конечно, вы должны согласиться, что и оформленные баннеры говорят о подвиге моряков и именно о тех событиях, которые так значимы для нашего города».


В комментариях отметили, что муниципалы могли бы отреставрировать граффити и посоветоваться о месте расположения баннеров с жителями города. А если уж решили закрасить, то «хоть бы закрасили нормально», написали пользователи.

В словесной перепалке дошло до политики. Некоторые заметили в этой ситуации присутствие духа «Единой России». От этой партии Наталия Чашина была переизбрана в муниципальный совет в сентябре 2019 года.

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Комментарии (15)

260642011
Надо было ещё повесить баннер с просьбой о сборе средств СМСэсками для тяжелобольного ребёнка. Чем баннер худе телевизора? Там можно, а тут?
Danik
Лучше бы ремонтом фасадов в Кронштадте и в Питере занялись. В центре иногда на дома без слез не взглянешь. Как будто война вчера кончилась! А эти к 9 Мая повесят банеры и на год забывают о живых людях!
Kezevo
Скрепненько духовненько , патриотично. Да и вообще ьыла бы победа без ввп
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