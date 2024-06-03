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    Аршавин назвал лучших воспитанников «Зенита» в сезоне 2023/24

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    Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «Фонтанкой» назвал трех лучших петербургских воспитанников в РПЛ по итогам сезона 2023/24.

    «Первый — Круговой, здесь многое говорить не надо. Человек успел поиграть в сборной, много матчей сыграл. Второй — Козлов Данила. Он ярко провел весну, талант огромный. Третье место — Вахания. У него большой прогресс за год, дорос до игрока сборной России», — заявил Аршавин.

    Читайте на «Фонтанке» материал о петербургских воспитанниках в командах РПЛ с комментариями Аршавина.

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