Аршавин назвал лучших воспитанников «Зенита» в сезоне 2023/24

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «Фонтанкой» назвал трех лучших петербургских воспитанников в РПЛ по итогам сезона 2023/24.



«Первый — Круговой, здесь многое говорить не надо. Человек успел поиграть в сборной, много матчей сыграл. Второй — Козлов Данила. Он ярко провел весну, талант огромный. Третье место — Вахания. У него большой прогресс за год, дорос до игрока сборной России», — заявил Аршавин.



Читайте на «Фонтанке» материал о петербургских воспитанниках в командах РПЛ с комментариями Аршавина.

