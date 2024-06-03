Участок КАД перекроют для большегрузов на четыре дня из-за ПМЭФ

На участке КАД Петербурга с 5 по 8 июня будет запрещено движение грузовых автомобилей в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 3 июня .



Ограничения будут действовать для транспорта массой более 3,5 тонны от развязки кольцевой автодороги с Софийской улицей до пересечения с Ропшинским шоссе — с 60-го по 94-й километр .



На указанном участке будут установлены временные дорожные ограждения и знаки, также информация об ограничениях будет выведена на табло.

