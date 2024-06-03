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    Участок КАД перекроют для большегрузов на четыре дня из-за ПМЭФ

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    На участке КАД Петербурга с 5 по 8 июня будет запрещено движение грузовых автомобилей в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 3 июня.

    Ограничения будут действовать для транспорта массой более 3,5 тонны от развязки кольцевой автодороги с Софийской улицей до пересечения с Ропшинским шоссе — с 60-го по 94-й километр.

    На указанном участке будут установлены временные дорожные ограждения и знаки, также информация об ограничениях будет выведена на табло.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в период ПМЭФ для большегрузов также будут закрыты участки Пулковского шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургского шоссе от Пулковского до Кузьминского шоссе и Витебского проспекта от Московского до Петербургского шоссе. Ограничивать и перекрывать движение в связи с проведением форума начнут на несколько дней раньше, подробнее читайте здесь.

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