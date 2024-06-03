Участок КАД перекроют для большегрузов на четыре дня из-за ПМЭФ

На участке КАД Петербурга с 5 по 8 июня будет запрещено движение грузовых автомобилей в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Ограничения будут действовать для транспорта массой более
На указанном участке будут установлены временные дорожные ограждения и знаки, также информация об ограничениях будет выведена на табло.
Ранее «Фонтанка» писала, что в период ПМЭФ для большегрузов также будут закрыты участки Пулковского шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургского шоссе от Пулковского до Кузьминского шоссе и Витебского проспекта от Московского до Петербургского шоссе. Ограничивать и перекрывать движение в связи с проведением форума начнут на несколько дней раньше, подробнее читайте здесь.