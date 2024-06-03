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    Блиновская подала в суд заявление о банкротстве

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    «Королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег, подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. Соответствующая информация указана в картотеке инстанции, опубликованной 3 июня.

    «Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — сказано в карточке дела.

    Как сообщил адвокат по налогам блогера Иван Морозов, банкротством занимается отдельная команда. При этом представлять интересы по уголовному делу в отношении Блиновской продолжает адвокат Наталья Сальникова, передают «Известия».

    Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Вместе с Еленой фигурантом уголовного дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Следствие считает его пособником.

    В январе 2024 года Блиновской изменили меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО из-за новогодней вечеринки, на которой присутствовал свидетель по ее делу, а позднее суд продлил меру до середины июля. В апреле стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону проведения спецоперации. 29 мая стало известно, что Блиновская погасила более сотни миллионов рублей налоговых задолженностей.

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    Елена БлиновскаяБанкротство
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