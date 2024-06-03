Блиновская подала в суд заявление о банкротстве

«Королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег, подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. Соответствующая информация указана в картотеке инстанции, опубликованной 3 июня.

«Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — сказано в карточке дела.



Как сообщил адвокат по налогам блогера Иван Морозов, банкротством занимается отдельная команда. При этом представлять интересы по уголовному делу в отношении Блиновской продолжает адвокат Наталья Сальникова, передают «Известия».

