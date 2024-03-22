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    «В окончательной редакции». Следком предъявил обвинение Елене Блиновской

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    Блогерам Елене и Алексею Блиновским предъявлено обвинение «в окончательной редакции», сообщает 22 марта СКР.

    «Следствие инкриминирует Елене Блиновской уклонение физического лица от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денежных средств <...>, неправомерный оборот средств платежей», — сказано в сообщении Следкома.

    Как заявила ТАСС адвокат Блиновской Наталия Сальникова, её подзащитная признает вину только в уклонении от уплаты налогов.

    Алексею Блиновскому инкриминируют пособничество в уклонении от налогов и легализацию (отмывание) денежных средств.

    По данным СКР, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн руб. Далее они легализовали часть из указанных денежных средств в размере 706 млн рублей.

    В ближайшее время Блиновские приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

    Напомним, «королеву марафонов» Блиновскую задержали утром 27 апреля 2023 года на границе с Белоруссией, которую блогер пыталась пересечь в домашний тапочках. Несколько месяцев она находилась под домашним арестом, но 22 января ей ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО.

    Поводом стала новогодняя вечеринка у нее дома, где она, по данным следствия, общалась со свидетелем. После ареста Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 мест, где она прошла медицинское обследование, а затем перевели в обычную четырехместную камеру.

    Создательница курсов личностного роста известна своим «Марафоном желаний». Суть заключается в том, что, если сильно захотеть, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать и формулировать.

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    Елена Блиновская
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