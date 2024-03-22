«В окончательной редакции». Следком предъявил обвинение Елене Блиновской

Алексею Блиновскому инкриминируют пособничество в уклонении от налогов и легализацию (отмывание) денежных средств.

Как заявила ТАСС адвокат Блиновской Наталия Сальникова, её подзащитная признает вину только в уклонении от уплаты налогов.

«Следствие инкриминирует Елене Блиновской уклонение физического лица от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денежных средств <...>, неправомерный оборот средств платежей», — сказано в сообщении Следкома.

По данным СКР, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн руб. Далее они легализовали часть из указанных денежных средств в размере 706 млн рублей.

В ближайшее время Блиновские приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.