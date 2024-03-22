«В окончательной редакции». Следком предъявил обвинение Елене Блиновской

Блогерам Елене и Алексею Блиновским предъявлено обвинение «в окончательной редакции», сообщает 22 марта СКР.
«Следствие инкриминирует Елене Блиновской уклонение физического лица от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денежных средств <...>, неправомерный оборот средств платежей», — сказано в сообщении Следкома.
Как заявила ТАСС адвокат Блиновской Наталия Сальникова, её подзащитная признает вину только в уклонении от уплаты налогов.
Алексею Блиновскому инкриминируют пособничество в уклонении от налогов и легализацию (отмывание) денежных средств.
По данным СКР, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн руб. Далее они легализовали часть из указанных денежных средств в размере 706 млн рублей.
В ближайшее время Блиновские приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Напомним, «королеву марафонов» Блиновскую задержали утром 27 апреля 2023 года на границе с Белоруссией, которую блогер пыталась пересечь в домашний тапочках. Несколько месяцев она находилась под домашним арестом, но 22 января ей ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО.
Поводом стала новогодняя вечеринка у нее дома, где она, по данным следствия, общалась со свидетелем. После ареста Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 мест, где она прошла медицинское обследование, а затем перевели в обычную четырехместную камеру.
Создательница курсов личностного роста известна своим «Марафоном желаний». Суть заключается в том, что, если сильно захотеть, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать и формулировать.