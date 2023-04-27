Состояние на чужих желаниях. Как богатела Блиновская, главная марафонщица России, и с чем связано ее уголовное дело

Около 7 утра 27 апреля 2023 года на границе Смоленской области РФ и Республики Беларусь задержали «королеву марафонов» 41-летнюю Елену Блиновскую. Создательница курсов личностного роста собиралась уехать из страны. Еще накануне, 26 апреля, Блиновская была хедлайнером столичной бизнес-конференции АМОКОНФ, где также выступали Артемий Лебедев, Связной (Максим Ноготков), Алексей Васильчук, Михаил Токовинин.
Сейчас блогер проходит подозреваемой в уголовном деле о неуплате налогов, на ее личных страницах в соцсетях закрыли возможность комментирования. А она сама — не берет трубку. В этом тексте мы собрали всё, что известно про Блиновскую и ее уголовное дело.
В чем подозревают Блиновскую
Как сообщает Следственный комитет РФ, Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере «или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления» (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Следователи говорят, что поводом стали материалы из московского отделения налоговой. Претензии у государства возникли к интернет-курсам, которые Елена Блиновская продает с 2015–2016 года. СК указывает, что блогер занизила доходы и не уплатила налоги за 2019–2021 годы.
— Используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей, — уточняют в пресс-службе федерального СК.
Даже при очень примерных подсчетах, речь идет о заработках не ниже четырех миллиардов рублей за эти годы.
В ведомстве также считают, что полученные с марафонов деньги блогер легализовала через иные финансовые операции. Прокуратура Москвы считает, что это больше 43 млн рублей.
Оперативное видео задержания
СК РФ
Задержали Блиновскую при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у нее были авиабилеты «для вылета в иное государство». В какое именно, следователи не уточняют.
Следователи начали обыски в офисе и в элитном доме четы Блиновских в «Миллениум Парке» в Подмосковье.
Как относилась к преследованию коллег
Елена Блиновская — не первый блогер, к которому пришли силовики.
Массовые облавы на авторов марафонов начались в России этой весной. Первыми фигурантами таких дел в марте стали блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем. Пару обвиняют в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. У них дома нашли несколько люксовых авто, слитки золота и десяток паспортов — один из которых американский. Позднее на них завели еще одно уголовное дело — по статье о легализации денег в особо крупном размере. Сейчас Чекалиным запрещено пользоваться интернетом, дело еще расследуется.
Позже Следственный комитет завел уголовное дело на блогера Александру Митрошину — продавца курсов по продажам в социальных сетях. По мнению следователей, она должна государству 120 миллионов рублей.
В марте по телеграм-каналам начала распространяться информация о том, что полиция начала проверку в отношении Елены Блиновской после заявлений от нескольких участниц ее марафона, которые считают, что их обманули. Сама блогер эту информацию в разговоре с журналистом 76.RU отрицала.
— Естественно, вопросы могут возникнуть ко всем абсолютно. Точно так же, как и к вам, и ко всем. То есть тут я ничем не отличаюсь, я не небожитель. Я обычный человек, — рассказала Елена корреспонденту 76.RU. — Как мне к этому относиться? Я не знаю. Мне бы точно не хотелось, чтобы ко мне пришли. Но то, что это часть показательного выступления, это тоже факт. Если честно, никаких документальных подтверждений (проверке правоохранителей. — Прим. ред.) не приходило. Сейчас это больше похоже на «утку», и вообще ничего нет. Никаких оснований. То есть никаких бумаг, никаких людей. Вообще ничего. Но то, что пресса хайпует на этом, что я могу сказать, тема актуальная.
Кто такая Блиновская и откуда она родом
Елена Блиновская, в девичестве Останина, родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Спустя год в семье бухгалтера и водителя появился младший брат Елены Александр. С маленькими детьми семья переехала в Ярославль.
Сама Блиновская указывала во «ВКонтакте», что училась в ярославских школах
В 2007 году, в возрасте 25 лет, Елена вышла замуж за молодого предпринимателя Алексея Блиновского. Он помог ей с первым проектом — свадебным салоном в Ярославле.
Спустя время Елена продала бизнес и посвятила себя материнству.
Сейчас супруги воспитывают четверых детей — троих сыновей и младшую дочь Аврору.
Как начала заниматься марафонами
Сидя в декрете Елена начала интересоваться темой личностного роста, читать книги по психологии, проходить курсы. StarHit рассказывал, что Блиновская была ученицей мировых экспертов и лайф-коучей, таких как Энтони Роббинс, Джон Кехо, Джон Грей, Лиз Бурбо, Экхарт Толле.
Первые «марафоны желаний» Блиновская устраивала среди подруг с 2015 года в формате игры. Поняв, что это заходит, Елена начала продвигать проект в соцсетях. На первые курсы приходило несколько десятков человек. Елена вложилась в рекламу у блогеров. Проект выстрелил уже в 2016 году.
В 2018 году словосочетание «марафон желаний» Блиновская зарегистрировала как товарный знак. Проект разрастался. Коуч собрала команду, которая организовывала всё прибывающие потоки учеников на ее курсы. В этом же году семья перебралась из Ярославля в столицу.
Инфоцыганство или психология?
Суть «Марафона желаний» заключается в том, что, если сильно захотеть, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать и формулировать.
Блиновская утверждает, что после ее марафона многие меняют свою жизнь. А если ничего не изменилось, вероятно, участник марафона неправильно мечтал.
Когда курсы блогера уже завоевали популярность в России, Елена прошла программу профпереподготовки в МГУ имени
Реакция столичной элиты
С приходом популярности в соцсетях Блиновская начала мелькать на ток-шоу. Интернет взорвался обсуждениями летом 2021-го, когда Елена отпраздновала свое 40-летие на Алтае, потратив на него 119 миллионов рублей.
На празднике ее развлекали ведущие звезды шоу-бизнеса, например Филипп Киркоров. После этого Блиновскую пригласили на передачу «Пусть говорят», где она отбивалась от нападок гостей шоу, которые назвали ее деятельность «отрыжкой 90-х».
Сколько положительных отзывов, столько и критики было в адрес Блиновской. В числе резко высказавшихся оказалась даже депутат Госдумы Нина Останина, которая назвала Елену «аферисткой, какой свет не видывал».
На муже — куча бизнесов
Стоит отметить, что сама Елена фактически не занимается бизнесом. С 2006 года у нее есть ИП, сейчас оно зарегистрировано в Москве. Главным среди 39 видов деятельности выделено дополнительное образование детей и взрослых. Прикрепленная ссылка ведет на сайт «Марафона желаний». Сведения о доходах ИП не указаны.
Вторая компания, где Блиновская числится соучредителем, называется ООО «Тревел-Ателье». Фирма зарегистрирована 17 августа 2022 в Москве на улице Удальцова. Генеральный директор компании — Виктория Эдуардовна Асмолова. Она же числится вторым равноправным учредителем. Основное направление — деятельность туристических агентств.
Бизнесом в семье Блиновских занимается муж Алексей. В 10-х годах супруг инстадивы вел в Ярославле компании по строительству оптовой торговлей зерном — фирмы «Абсолют» и «Агроснаб». Обе ликвидированы в 2014 и 2013 годах, еще до взлета бизнес-идеи жены. С 2010 года у Алексея осталось ИП. Через него работает магазин на сайте Blinovskaya.shop. Там продают мерч Елены.
Активную предпринимательскую деятельность Алексей начал с 2017 года, открывая одну фирму за другой. Какой бизнес есть у супруга инстадивы:
- компания «Гуфо», Ярославль, 2017 год. Производство оборудования для пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Выручка за 2021 год — 35,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,1 миллиона;
- «Аквакультура», Вологодская область, 2017 год. Фирму Блиновский регистрирует вместе с Наталией Миняевой. Но ей принадлежит только 20%. Выручка компании за 2021 год составила 25,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 196 тысяч;
- в 2018 году Блиновский решил вложиться в ювелирную сферу. Он зарегистрировал компанию ООО «Алмаз», которая занимается продажей ювелирных изделий в магазинах. В связанных товарных знаках указаны эмблемы магазина «Эпл. Якутские бриллианты». Выручка «Алмаза» за 2021 год составила 203,5 миллиона рублей. Чистая прибыль — 36,1 миллиона;
- в конце декабря 2019 года супруг Елены инвестировал в открытие рыбного ресторана в Красноярске Seabass&Sauvignon. По сути, он дал деньги на проект местной предпринимательнице Елене Березиной. Юридически бизнес в Красноярске оформлен на ООО «Рыбная история», Алексею Блиновскому принадлежит 80%, еще 20% — у Филиппа Березина. Фирма осталась в плюсе за 2021 год на 52 миллиона рублей из общей выручки в 124;
- «Аквакультура-Хибины», Мурманск, 2018 год. Не взлетела;
- в 2021 году он стал совладельцем компании ООО «Праймфуд» в Красноярске. Продажа мяса и мясных консервов. Дело не очень прибыльное, из выручки в 14,4 млн рублей чистой прибыли осталось чуть меньше миллиона;
- в 2019-м у Блиновского в Москве появляется фирма ООО «Оливия Групп», которая занимается продажей ткани и фурнитуры. Дело оказалось убыточное. При выручке в 2021 году в 311 млн рублей убыток составил 8,3;
- в 2019 году в Белгороде было образовано ООО «Подари Мечту». Алексей Блиновский снова делит эту компанию — с Наталией Миняевой. Основное направление работы — деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации. Чистый убыток на конец 2021-го — 3,9 миллиона;
- в 2020-м Алексей Блиновский стал соучредителем фирмы с аналогичным названием ООО «Подари Мечту» в Подмосковье. Она занимается разработкой программного обеспечения. На конец 2022 года выручка компании составила 48,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 6,6 миллиона;
- в 2021-м Блиновский попытался открыть центр косметологии «Океан Молодости» в Москве, но получил иск. Сейчас компания находится в стадии ликвидации;
- параллельно в начале 2021 года Алексей Блиновский продолжил завоевывать рынок драгоценных металлов, регистрируя в Красноярском крае ООО «Нембус». Компания занялась добычей руд, песков и редких металлов. На конец первого года после открытия фирма сработала с убытком в 275 тысяч рублей;
- еще один бизнес 2021 года — Блиновский вкладывается в глэмпинг-парк «Точка Немо» в Ярославской области. Официально он действует через компанию ООО «Ветер», у которой три учредителя, в том числе автор глэмпинга Нина Синицына. Еще 15% фирмы принадлежат Лилии Протасовой. На сайте парка ее представляют как соучредителя и йога-практика. Интересно, что за первый год работы выручка фирмы составила уже 11,2 млн рублей. Но, учитывая затраты, убыток составил 6,1 млн;
- одна из последних фирм Алексея Блиновского — ООО «Три Кошки» в Москве. Появилась в феврале 2022 года. Компания занимается продажей одежды. Фирма на 50% принадлежит Алексею, еще на 50% — Ольге Васильевне Седовой. Данных о финансовой деятельности пока нет.
Не говорила, сколько зарабатывает
В 2021 году у Блиновской взяла интервью журналистка Ксения Собчак. Главной нераскрытой темой в нём остались деньги. Собчак интересовало, как Блиновская построила бизнес-империю, в которой работает по меньшей мере 200 человек. А по данным журнала Forbes за 2020 год, выручка Блиновской составила 330 миллионов рублей, а прибыль — 200 миллионов рублей.
— Та сумма, которую ты сейчас назвала, я сейчас примерно столько плачу налогов… Я плачу налогов не один десяток миллионов. Ну, это точно переваливает за цифры с большими нулями. Но я могу ошибаться в цифре, потому что я в них очень плаваю. У меня главный бухгалтер — одна из моих близких подруг, точные цифры известны ей, потому что она платит эти налоги. Но я знаю точно, что это не десятки миллионов рублей, — уклончиво ответила блогерша.
В том же разговоре с Собчак Елена Блиновская говорила, что для нее деньги — это легко. В качестве примера она привела историю, когда выложила сторис в соцсетях на свой день рождения с номером своей карты. За два часа подписчики прислали ей 2,5 миллиона рублей.
При этом на все попытки Ксении Собчак узнать, сколько же Блиновская примерно зарабатывает за год, автор «Марафона желаний» увиливала, заявив, что даже родная мать не знает, какая сумма лежит на счетах коуча.
— Объясни мне, откуда в твоей семье это правило о том, что про деньги и свой заработок говорить стыдно? — спросила Ксения Собчак у Блиновской.
— Объясню, это классный вопрос. Недавно я стала поднимать историю своего рода, и мне на глаза попалась справка, прям справка, из архива о раскулачивании семьи по отцовской линии. Возможно, оттуда, — объяснила она.
Позже в своем расследовании об инфоцыганах, вышедшем на ютьюб-канале «Осторожно: Собчак» в 2021 году, журналистка всё же упомянула годовой доход Елены Блиновской. По ее подсчетам, на тот момент он перевалил за 4 миллиарда рублей.