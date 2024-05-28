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    Блиновская погасила более сотни миллионов рублей налоговых задолженностей

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    «Королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег, выплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Об этом 28 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы защиты, оглашенные в суде, где рассматривается жалоба на продление срока ареста блогера.

    «Защита полагает не учтенным судом погашение Блиновской более 140 миллионов рублей», — сказала судья в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, который рассматривает жалобы адвокатов на продление ареста Блиновской. В результате суд не отпустил блогера из СИЗО, она остается под арестом.

    Ранее ее адвокат Наталия Сальникова сообщила о начале процедуры снятия ареста с имущества Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки, с одного из счетов ее подзащитной сняли арест. 2 мая «королева марафонов» заявила о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве.

    Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Вместе с Еленой фигурантом уголовного дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Следствие считает его пособником.

    В январе 2024 года Блиновской изменили меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО из-за новогодней вечеринки, на которой присутствовал свидетель по ее делу, а позднее суд продлил меру до середины июля. В апреле стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону проведения спецоперации.

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    Елена БлиновскаяКоролева марафоновНалоговая задолженность
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