Блиновская погасила более сотни миллионов рублей налоговых задолженностей

«Королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму свыше
«Защита полагает не учтенным судом погашение Блиновской более
Ранее ее адвокат Наталия Сальникова сообщила о начале процедуры снятия ареста с имущества Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки, с одного из счетов ее подзащитной сняли арест.
Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше
В январе 2024 года Блиновской изменили меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО из-за новогодней вечеринки, на которой присутствовал свидетель по ее делу, а позднее суд продлил меру до середины июля. В апреле стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону проведения спецоперации.