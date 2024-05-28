Блиновская погасила более сотни миллионов рублей налоговых задолженностей

«Королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег, выплатила более 140 миллионо в рублей налоговых задолженностей. Об этом 28 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы защиты, оглашенные в суде, где рассматривается жалоба на продление срока ареста блогера.

«Защита полагает не учтенным судом погашение Блиновской более 140 миллионов рублей», — сказала судья в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, который рассматривает жалобы адвокатов на продление ареста Блиновской. В результате суд не отпустил блогера из СИЗО, она остается под арестом.