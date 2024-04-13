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    ТАСС: муж Блиновской отправится на СВО

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    Супруг блогера Елены Блиновской Алексей подписал контракт и отправится в зону СВО. Об этом 13 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на окружение Блиновского.

    Собеседник агентства добавил, что муж «королевы марафонов» не хочет распространения подробностей новости об отправке в зону спецоперации, решение подписать контракт мужчина принял сам.

    В апреле 2023 года Елена Блиновская была задержана при попытке покинуть Россию. Блогер и ее супруг являются обвиняемыми по уголовному делу об отмывании денег и неуплате налогов. Алексея Блиновского следствие считает пособником.

    «Королева марафонов», по версии СК, при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов на 906 млн рублей, из этих средств супруги легализовали 706 млн рублей. ФНС требует от блогера уплаты 227 млн рублей налогов за онлайн-марафоны.

    В конце марта Блиновские приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает около 30 томов. Блогер находится под арестом в столичном СИЗО-6.

    Создательница курсов личностного роста известна своим «Марафоном желаний». Суть заключается в том, что, если сильно захотеть, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать и формулировать.

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