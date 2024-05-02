Арестованная Елена Блиновская намерена стать банкротом

«Королева марафонов» Елена Блиновская заявила о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Об этом в четверг, 2 мая, свидетельствуют данные на Федресурсе.



«Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена <…> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника», — говорится на официальном сайте. Отмечается, что блогер подаст заявление о признании себя несостоятельным (банкротом).



Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Вместе с Еленой фигурантом уголовного дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Следствие считает его пособником.

