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    Арестованная Елена Блиновская намерена стать банкротом

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    «Королева марафонов» Елена Блиновская заявила о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Об этом в четверг, 2 мая, свидетельствуют данные на Федресурсе.

    «Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена <…> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника», — говорится на официальном сайте. Отмечается, что блогер подаст заявление о признании себя несостоятельным (банкротом).

    Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Вместе с Еленой фигурантом уголовного дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Следствие считает его пособником.

    В январе 2024 года Блиновской изменили меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО из-за новогодней вечеринки, на которой присутствовал свидетель по ее делу, а позднее суд продлил меру до середины июля. В апреле стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону проведения спецоперации.

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    Елена БлиновскаяБанкротство
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