Блиновскую оставили в СИЗО еще на три месяца. Ни жертва имуществом, ни муж на СВО не помогли

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую оставили в СИЗО. Ей продлили меру пресечения еще на три месяца, сообщает телеграм-канал судов Москвы в среду, 24 апреля.
По данным РИА Новости, адвокат блогера Наталия Сальникова в качестве обоснований освобождения Блиновской из-под стражи называла нахождение ее супруга в зоне СВО, детей, которым сложно без матери, и готовность Блиновской погасить долги по налогам за счет своего имущества.
Следствие же просило продлить Блиновской арест до конца лета, пишет ТАСС. Прокурор поддержала СК и отметила, что желание возместить ущерб у блогера возникло только после изменения ей меры пресечения на стражу. Следователь также заявил, что муж Блиновской специально отправился в зону СВО, чтобы ей смягчили меру, при этом «намеренно оставив детей без попечения родителей».
Московский городской суд оставил Блиновскую в СИЗО до 26 июля.
Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Вместе с Еленой фигурантом стал и ее муж Алексей Блиновский. Следствие считает его пособником.
В январе 2024 года Блиновской изменили меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО из-за новогодней вечеринки, на которой присутствовал свидетель по ее делу. В середине апреля стало известно, что ее муж подписал контракт и отправится в зону СВО.