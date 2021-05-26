Граффити, которые появились на бортах заброшенного на Байконуре космического корабля «Буран», исполнили художники из Петербурга.
Об этом 26 мая сообщает паблик «Протестный Петербург». По данным авторов, граффити «Добро» и надписи, среди которых «Юра, мы приехали», появились на борту «Бурана» благодаря художникам из команды DobroCrew.
После того, как фотографии граффити появились в Интернете, Роскосмос пообещал взять изрисованный корабль под охрану. Помимо этого, в госкорпорации уверили, что на ближайшем заседании Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру будет поднят вопрос об охране уникальных объектов на космодроме, сообщает ТАСС.
Макет советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран» находится на не используемом с начала 90-х годов объекте космодрома Байконур.