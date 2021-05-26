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«Юра, мы приехали». На Байконуре петербургские граффитисты разрисовали заброшенный «Буран»

Роскосмос вспомнил о заброшенном советском орбитальном корабле-ракетоплане благодаря художникам из Петербурга

Граффити, которые появились на бортах заброшенного на Байконуре космического корабля «Буран», исполнили художники из Петербурга.

Об этом 26 мая сообщает паблик «Протестный Петербург». По данным авторов, граффити «Добро» и надписи, среди которых «Юра, мы приехали», появились на борту «Бурана» благодаря художникам из команды DobroCrew.

После того, как фотографии граффити появились в Интернете, Роскосмос пообещал взять изрисованный корабль под охрану. Помимо этого, в госкорпорации уверили, что на ближайшем заседании Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру будет поднят вопрос об охране уникальных объектов на космодроме, сообщает ТАСС.

Макет советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран» находится на не используемом с начала 90-х годов объекте космодрома Байконур.

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Комментарии (10)

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Вот спохватились...охранять надо а раньше , типа не надо было? И так везде, пока петух в ж..пу не клюнет...
Анна Гаврилова
Да была страна . что то делали куда то стремились. А щаз одни эффективные менеджеры. Только грабют и природу загрязняют. А продукты- если бы делали такие же продукты то они тоже и сейчас были бы по талонам. Или у небожителей. А все остальные бы жрали и жрут синтетику и пальмовое масло
User329
останки почившей цивилизации
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