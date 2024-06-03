«Кто-то в нашей организации оговорился». Джордж Клуни опроверг планы по преследованию журналистов из России

Благотворительная организация «Фонд Клуни за справедливость» не будет добиваться ареста российских журналистов и не планировала заниматься такой деятельностью. Об этом 3 июня заявил сооснователь фонда, актер, режиссер и активист Джордж Клуни. Заявление от его имени появилось во всех социальных сетях фонда.

«Кто-то из нашей организации оговорился», — гласит обращение. По словам Клуни, его благотворительная организация никогда не пойдет против журналистов — даже если представители фонда в чем-либо не согласны с ними. Более того — у фонда есть большой опыт и история защиты представителей СМИ.