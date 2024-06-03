«Кто-то в нашей организации оговорился». Джордж Клуни опроверг планы по преследованию журналистов из России

Благотворительная организация «Фонд Клуни за справедливость» не будет добиваться ареста российских журналистов и не планировала заниматься такой деятельностью. Об этом 3 июня заявил сооснователь фонда, актер, режиссер и активист Джордж Клуни. Заявление от его имени появилось во всех социальных сетях фонда.
«Кто-то из нашей организации оговорился», — гласит обращение. По словам Клуни, его благотворительная организация никогда не пойдет против журналистов — даже если представители фонда в чем-либо не согласны с ними. Более того — у фонда есть большой опыт и история защиты представителей СМИ.
«Я сам сын журналиста», — заявил Джордж Клуни.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация от Анны Нейстат, директора по юридическим вопросам входящего в фонд Клуни проекта Docket, что ее проект будет добиваться от Евросоюза и Международного уголовного суда выдачи ордеров на арест российских журналистов.
Вскоре после этого в России предложили добавить фонд Клуни в список нежелательных организаций.