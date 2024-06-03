Под Волосово дорожные полицейские помогли роженице, муж которой не мог совладать с эмоциями

В Волосовском районе Ленобласти на дороге Гатчина — Ополье сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили рожающую женщину в больницу. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Дорожный патруль 29 мая обратил внимание на ВАЗ-2109, водитель которого был крайне взволнован. Остановив машину, инспекторы поинтересовались самочувствием мужчины, на что тот показал на сидящую рядом супругу. У женщины начались стремительные роды.

