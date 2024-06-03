Под Волосово дорожные полицейские помогли роженице, муж которой не мог совладать с эмоциями

В Волосовском районе Ленобласти на дороге Гатчина — Ополье сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили рожающую женщину в больницу. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Дорожный патруль 29 мая обратил внимание на ВАЗ-2109, водитель которого был крайне взволнован. Остановив машину, инспекторы поинтересовались самочувствием мужчины, на что тот показал на сидящую рядом супругу. У женщины начались стремительные роды.
Водитель был сильно растерян и с трудом мог совладать с эмоциями из-за железнодорожного переезда на пути к больнице, который мог быть закрыт. Тогда инспекторы — старший лейтенант полиции Арутюн Варданян и сержант полиции Кирилл Соколов — пересадили роженицу в служебный автомобиль и отвезли в медучреждение. По пути сотрудники сообщили о ситуации в дежурную часть и связались с врачами перинатального центра. Дорога заняла
Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«2 июня сотрудники Госавтоинспекции встретили счастливых родителей в роддоме с подарками, среди которых была люлька-автокресло для новорожденного», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» писала, что во Владивостоке женщина родила ребенка на лавочке, не дождавшись скорой. Медики не смогли подъехать к роженице из-за того, что проезд во дворе был перекрыт припаркованными машинами.