    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, зап

    753мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.19eur97.79

    Под Волосово дорожные полицейские помогли роженице, муж которой не мог совладать с эмоциями

    4637
    5 комментариев
    Фото: Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    ПоделитьсяПоделиться

    В Волосовском районе Ленобласти на дороге Гатчина — Ополье сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили рожающую женщину в больницу. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Дорожный патруль 29 мая обратил внимание на ВАЗ-2109, водитель которого был крайне взволнован. Остановив машину, инспекторы поинтересовались самочувствием мужчины, на что тот показал на сидящую рядом супругу. У женщины начались стремительные роды.

    Водитель был сильно растерян и с трудом мог совладать с эмоциями из-за железнодорожного переезда на пути к больнице, который мог быть закрыт. Тогда инспекторы — старший лейтенант полиции Арутюн Варданян и сержант полиции Кирилл Соколов — пересадили роженицу в служебный автомобиль и отвезли в медучреждение. По пути сотрудники сообщили о ситуации в дежурную часть и связались с врачами перинатального центра. Дорога заняла 25 минут, все это время инспекторы подбадривали пассажирку. В результате все завершилось благополучно: у супругов родился второй сын.

    Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    «2 июня сотрудники Госавтоинспекции встретили счастливых родителей в роддоме с подарками, среди которых была люлька-автокресло для новорожденного», — говорится в сообщении.

    Ранее «Фонтанка» писала, что во Владивостоке женщина родила ребенка на лавочке, не дождавшись скорой. Медики не смогли подъехать к роженице из-за того, что проезд во дворе был перекрыт припаркованными машинами.

    Фото: Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Роды в машинеГИБДД
    ЛАЙК27
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close