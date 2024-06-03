Глава РФС рассказал, когда может измениться ситуация с допуском россиян к международным турнирам

Вопрос о возвращении российских команд и сборных к соревнованиям под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может быть решен осенью. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков в интервью ТАСС.



«Да, я обсуждал вопрос допуска российских команд к международным турнирам с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УЕФА Александером Чеферином», — отметил Дюков.

Он заявил, что сейчас отношения с УЕФА и ФИФА «находятся в некоторой паузе». По мнению Дюкова, изменения возможны уже осенью. «На это надеюсь», — добавил президент Российского футбольного союза.