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    Глава РФС рассказал, когда может измениться ситуация с допуском россиян к международным турнирам

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    Вопрос о возвращении российских команд и сборных к соревнованиям под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может быть решен осенью. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков в интервью ТАСС.

    «Да, я обсуждал вопрос допуска российских команд к международным турнирам с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УЕФА Александером Чеферином», — отметил Дюков.

    Он заявил, что сейчас отношения с УЕФА и ФИФА «находятся в некоторой паузе». По мнению Дюкова, изменения возможны уже осенью. «На это надеюсь», — добавил президент Российского футбольного союза.

    Напомним, что с конца февраля 2022 года все российские сборные и клубы были исключены из международных турниров по решению ФИФА и УЕФА в связи с ситуацией на Украине. С тех пор команда России под руководством Валерия Карпина играет только товарищеские матчи, а российские клубы не участвуют в еврокубках. В 2024 году делегация Российского футбольного союза (РФС), возглавляемая Александром Дюковым, приняла участие в конгрессе УЕФА в Париже.

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    РФССборная РоссииАлександр ДюковФутбол
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