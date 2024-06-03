Глава РФС рассказал, когда может измениться ситуация с допуском россиян к международным турнирам

Вопрос о возвращении российских команд и сборных к соревнованиям под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может быть решен осенью. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков в интервью ТАСС.
«Да, я обсуждал вопрос допуска российских команд к международным турнирам с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УЕФА Александером Чеферином», — отметил Дюков.
Он заявил, что сейчас отношения с УЕФА и ФИФА «находятся в некоторой паузе». По мнению Дюкова, изменения возможны уже осенью. «На это надеюсь», — добавил президент Российского футбольного союза.
Напомним, что с конца февраля 2022 года все российские сборные и клубы были исключены из международных турниров по решению ФИФА и УЕФА в связи с ситуацией на Украине. С тех пор команда России под руководством Валерия Карпина играет только товарищеские матчи, а российские клубы не участвуют в еврокубках. В 2024 году делегация Российского футбольного союза (РФС), возглавляемая Александром Дюковым, приняла участие в конгрессе УЕФА в Париже.