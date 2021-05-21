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Смольный разрешил установить первую стену для легального граффити под мостом Бетанкура

Под мостом Бетанкура появится стена для граффити

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала разрешительную документацию на установку первой в городе стены для легального граффити. Она появится под мостом Бетанкура. Все желающие смогут без согласования комитетом по градостроительству и архитектуре размещать на ней свои рисунки.

Фото: ГАТИ
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Фото: ГАТИ
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Как сообщили в ГАТИ, помимо стены для граффити на участке под мостом также установят велопарковки, дополнительные рампы, трибуны и ограждения, а также обустроят покрытие.

Производство работ разрешено с 24 мая по 5 октября. Заказчиком выступила администрация Петроградского района Петербурга.

Ранее «Фонтанка» писала, что список своих объектов, на которых официально можно рисовать граффити, составила компания «Россети Ленэнерго».

Фото: ГАТИ
Фото: ГАТИ

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Комментарии (5)

Павел Михайлов
Думаете это остановит дебилов, рисующих на стенах в общественных туалетах?
tsodd
То есть если там написать Навальный, ничего не будет?
altnec
Ещё вчера не следует злоупотреблять пониманием - "Смольный".
На утро - этим брэндом - пользуются.
Пользуются нами жителями, так себе на халяву.
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