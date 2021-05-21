Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала разрешительную документацию на установку первой в городе стены для легального граффити. Она появится под мостом Бетанкура. Все желающие смогут без согласования комитетом по градостроительству и архитектуре размещать на ней свои рисунки.
Как сообщили в ГАТИ, помимо стены для граффити на участке под мостом также установят велопарковки, дополнительные рампы, трибуны и ограждения, а также обустроят покрытие.
Производство работ разрешено с 24 мая по 5 октября. Заказчиком выступила администрация Петроградского района Петербурга.
Ранее «Фонтанка» писала, что список своих объектов, на которых официально можно рисовать граффити, составила компания «Россети Ленэнерго».