В ответе (есть в распоряжении «Фонтанки») «Ленэнерго» подчеркивает, что не возражает против размещения на своих объектах граффити, если авторы будут соблюдать официальную процедуру согласования. Компания составила список из 43 трансформаторных подстанций, на которых уличные художники смогут самовыразиться.

ПАО «Россети Ленэнерго» составили список трансформаторных подстанций, где возможно размещение граффити. Но предупредили, что за согласование и содержание изображений должен нести ответственность инициатор проекта. Такой ответ от организации 11 января получил депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок.

Организация подчеркнула, что у нее нет материальных и кадровых ресурсов, чтобы содержать граффити, поэтому на автора необходимо возложить обязанность стереть изображение, если тот не сможет следить за его состоянием.



При этом «Ленсвет» напомнил, что неоднократно высказывал свою позицию: организация не возражает против размещения граффити в случае, если изображения в официальном порядке согласуются с органами власти. В другой ситуации в отношении компании составляются административные протоколы, и она вынуждена своими силами ликвидировать несанкционированные изображения.



В сентябре 2020 года по предложению Четырбока в Петербурге отодвинули сроки удаления несанкционированных граффити (безопасных и не содержащих варварских надписей) до 1 февраля 2021 года. Предполагалось, что за это время Заксобрание и Смольный должны будут найти алгоритм согласования нанесения изображений, вернее, упростить существующий порядок. В настоящее время официально нарисовать граффити в Петербурге — крайне трудная задача, подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».