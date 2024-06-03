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    После массовой потасовки в Мурино девушка попала в больницу

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    Семья и пятеро молодых оппонентов уехали в отдел полиции после массовой потасовки в Мурино. Инцидент произошел у дома 19 по Воронцовскому бульвару, сообщает 3 июня ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Информация об уличной потасовке в сумерках поступила в правоохранительные органы 2 июня. Как сообщает 47news, участниками стали семья из трех человек (49-летняя женщина, ее 52-летний супруг и 25-летний сын), а также двое молодых людей и три девушки. Всем от 20 до 22 лет.

    По данным ГУ МВД Петербурга и Ленобласти в ходе конфликта пострадала 20 летняя девушка. Ее с ушибами доставили в больницу. После оказания медицинской помощи пострадавшую в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

    В отношении всех участников уже составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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