В медицине введут отдельное направление для травмировавшихся при катании на самокате

Количество травм из-за электросамокатов и электроколёс в России выросло настолько, что в травматологии формируется отдельное направление — травматизм с использованием электроустройств. Об этом заявил директор НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Александр Губин.



«Так как спорт становится всё более и более популярным и идёт в массы, сейчас всё поменялось в этом отношении вообще радикально», — цитирует главу Центра травматологии 19 мая РИА Новости.



«Фонтанка» неоднократно писала об участившихся в десятки раз происшествиях с участием самокатов. Самые известные — падение солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который получил тяжёлые травмы и впал в кому, а также избиение на Невском проспекте пешехода, который сделал замечание группе самокатчиков.

