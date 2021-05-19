В медицине введут отдельное направление для травмировавшихся при катании на самокате

Количество травм из-за электросамокатов и электроколёс в России выросло настолько, что в травматологии формируется отдельное направление — травматизм с использованием электроустройств. Об этом заявил директор НМИЦ травматологии и ортопедии
«Так как спорт становится всё более и более популярным и идёт в массы, сейчас всё поменялось в этом отношении вообще радикально», — цитирует главу Центра травматологии 19 мая РИА Новости.
«Фонтанка» неоднократно писала об участившихся в десятки раз происшествиях с участием самокатов. Самые известные — падение солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который получил тяжёлые травмы и впал в кому, а также избиение на Невском проспекте пешехода, который сделал замечание группе самокатчиков.
«Фонтанка» попыталась ответить на наиболее частые вопросы об электросамокатах, их правовом статусе, мерах воздействия на нарушителей и вариантах решения проблем, подготовив специальный материал на эту тему.
Поучаствовать в обсуждении издание приглашает горожан — для этого создан опрос, в котором нужно ответить всего на один вопрос: «Нужно ли вводить специальные правила для езды на электросамокате?».