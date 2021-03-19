В отходах Красного Бора растворился реальный срок. Директора петербургской фирмы-подрядчика приговорили к 2 годам условно

Как сообщает 19 марта объединенная пресс-служба судов, установлено, что осенью 2014 года Градобоев похитил бюджетные средства в размере 4,6 млн рублей, а затем — еще 5 млн по договору на рекультивацию аварийных выходов пастообразных и жидких токсичных отходов на полигоне «Красный Бор». Сам предприниматель вину не отрицал. Он признан виновным в крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств; суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд признал Градобоева виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, однако от полумиллионного штрафа освободил в связи с истечением сроков давности. В счет возмещения имущественного вреда с Градобоева взыскано 9,6 млн рублей.

Суд зарегистрировал дело еще в 2019 году. По версии следствия, «ЭкоГрадСтрой» заключил договор с СПб ГУПП «Полигон "Красный Бор"» на устройство двух карт временного размещения отходов на территории СПб ГУПП, создал видимость осуществления работ и предоставил документы с заведомо ложными сведениями; так были похищены 12 млн рублей. Затем та же участь ждала 9 млн по договору на оказание услуг по рекультивации аварийных выходов отходов.

«Фонтанка» рассказывала, что, помимо создания новых карт и рекультивации, компания являлась подрядчиком по ремонту дамб обвалования на полигоне. В 2017 году Градобоев был задержан, в комитете по природопользованию, который курировал «Красный Бор», прошли обыски.

Напомним, многолетнюю задачу рекультивации полигона с 2020 года принял на себя федеральный центр, которому Смольный передал объект. Соответственно, и Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» из городского стала федеральным учреждением. Вскоре премьер-министр Михаил Мишустин назначил исполнителем работ ФГУП «РосРАО», впоследствии переименованное во ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). Дирекция и ФЭО заключили полуторамиллиардный контракт на проектирование работ. Целиком закончить рекультивацию планируется в 2024 году