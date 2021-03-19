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В отходах Красного Бора растворился реальный срок. Директора петербургской фирмы-подрядчика приговорили к 2 годам условно

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным в мошенничестве фактического руководителя компании «ЭкоГрадСтрой» Андрея Градобоева. В тюрьму он не поедет.

Как сообщает 19 марта объединенная пресс-служба судов, установлено, что осенью 2014 года Градобоев похитил бюджетные средства в размере 4,6 млн рублей, а затем — еще 5 млн по договору на рекультивацию аварийных выходов пастообразных и жидких токсичных отходов на полигоне «Красный Бор». Сам предприниматель вину не отрицал. Он признан виновным в крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств; суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд признал Градобоева виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, однако от полумиллионного штрафа освободил в связи с истечением сроков давности. В счет возмещения имущественного вреда с Градобоева взыскано 9,6 млн рублей.

Суд зарегистрировал дело еще в 2019 году. По версии следствия, «ЭкоГрадСтрой» заключил договор с СПб ГУПП «Полигон "Красный Бор"» на устройство двух карт временного размещения отходов на территории СПб ГУПП, создал видимость осуществления работ и предоставил документы с заведомо ложными сведениями; так были похищены 12 млн рублей. Затем та же участь ждала 9 млн по договору на оказание услуг по рекультивации аварийных выходов отходов.

«Фонтанка» рассказывала, что, помимо создания новых карт и рекультивации, компания являлась подрядчиком по ремонту дамб обвалования на полигоне. В 2017 году Градобоев был задержан, в комитете по природопользованию, который курировал «Красный Бор», прошли обыски.

Напомним, многолетнюю задачу рекультивации полигона с 2020 года принял на себя федеральный центр, которому Смольный передал объект. Соответственно, и Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» из городского стала федеральным учреждением. Вскоре премьер-министр Михаил Мишустин назначил исполнителем работ ФГУП «РосРАО», впоследствии переименованное во ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). Дирекция и ФЭО заключили полуторамиллиардный контракт на проектирование работ. Целиком закончить рекультивацию планируется в 2024 году

Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я глубиной 24 метра и площадью 26 тысяч квадратных метров. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия.

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Комментарии (1)

265096462
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4249 1703 631-Hоль 5796

Заранее большое человеческое спaсибо.....
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