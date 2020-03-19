Через дамбы «Красного Бора» протекло 8 млн рублей. В Петербурге завершено расследование дела о мошенничестве на полигоне

Следственная часть ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти завершила расследование уголовного дела по крупному мошенничеству. Речь идет о субсидиях для полигона «Красный Бор».

Как сообщает ведомство 19 марта, обвиняемые (двое мужчин, 39 и 53 года) причинили ущерб бюджету города не менее чем на 7,8 миллиона рублей. В 2014 году гендиректор «одного из государственных унитарных предприятий по захоронению опасных производственных отходов» разработал преступный план, связанный с хищением субсидий.

Распорядителем их являлся «один из комитетов Санкт-Петербурга». Он обратился к главному инженеру того же предприятия, который подыскал подрядчика на ремонт дамб обвалования (сооружение вокруг карты с токсичными отходами, которое не позволяет им растекаться по территории. — Прим. ред.). По версии следствия, работа велась с нарушениями требований контракта, но организатор передал в комитет акт об исполнении обязательств в полном объеме. Комитет перечислил за работы 23 млн рублей, которые тут же ушли подконтрольной фирме. 15 млн пошли на погашение реальных работ, остальные 7,8 млн поделили участники «концессии». В 2015 году было выявлено аварийное состояние дамб. В частности, оказалось, что песок для реконструкции дамбы был заменен на строительный мусор. После независимой экспертизы было подано заявление в полицию. Главный инженер проходил по отдельному производству, он приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Директора ГУП и строительного предприятия находятся под подпиской о невыезде. «Фонтанка» имеет основания полагать, что знает их фамилии, благо, они уже появлялись в материалах издания о дамбах обвалования на полигоне. Это бывший руководитель полигона «Красный Бор» Сергей Мацуков и Андрей Градобоев, которого СПАРК до сих пор называет директором компании «Экоградстрой».