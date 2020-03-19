Через дамбы «Красного Бора» протекло 8 млн рублей. В Петербурге завершено расследование дела о мошенничестве на полигоне
Следственная часть ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти завершила расследование уголовного дела по крупному мошенничеству. Речь идет о субсидиях для полигона «Красный Бор».
Как сообщает ведомство 19 марта, обвиняемые (двое мужчин, 39 и 53 года) причинили ущерб бюджету города не менее чем на 7,8 миллиона рублей.
В 2014 году гендиректор «одного из государственных унитарных предприятий по захоронению опасных производственных отходов» разработал преступный план, связанный с хищением субсидий.
Распорядителем их являлся «один из комитетов Санкт-Петербурга». Он обратился к главному инженеру того же предприятия, который подыскал подрядчика на ремонт дамб обвалования (сооружение вокруг карты с токсичными отходами, которое не позволяет им растекаться по территории. — Прим. ред.). По версии следствия, работа велась с нарушениями требований контракта, но организатор передал в комитет акт об исполнении обязательств в полном объеме. Комитет перечислил за работы 23 млн рублей, которые тут же ушли подконтрольной фирме.
15 млн пошли на погашение реальных работ, остальные 7,8 млн поделили участники «концессии».
В 2015 году было выявлено аварийное состояние дамб. В частности, оказалось, что песок для реконструкции дамбы был заменен на строительный мусор. После независимой экспертизы было подано заявление в полицию.
Главный инженер проходил по отдельному производству, он приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Директора ГУП и строительного предприятия находятся под подпиской о невыезде. «Фонтанка» имеет основания полагать, что знает их фамилии, благо, они уже появлялись в материалах издания о дамбах обвалования на полигоне. Это бывший руководитель полигона «Красный Бор» Сергей Мацуков и Андрей Градобоев, которого СПАРК до сих пор называет директором компании «Экоградстрой».
Ремонт дамб обвалования — не единственный фронт работ подрядчика на полигоне. Помимо этого компания занималась рекультивацией пастообразных отходов в уже закрытой карте № 70 и сооружением двух новых карт. Проблемы были с каждым из этих направлений, в 2017 году Градобоев был задержан. В 2018 году вопрос развалившихся дамб вокруг карт 64 и 68 привел оперативников в «один из комитетов Санкт-Петербурга», то есть в комитет по природопользованию. Дело о новых картах, которые так никогда и не использовались, дошло до суда около года назад.
Разгребать историю 6-летней давности Куйбышевский суд, куда передано дело по дамбам, будет в новой реальности. С 2020 года полигон «Красный Бор» больше не является городским имуществом, он передан в ведение Минприроды. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым делает ФГУП «РосРАО» (структура «Росатома») исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда на полигоне.
Рекультивировать площадку предполагается за счет средств федерального бюджета, в рамках программы «Чистая страна».
Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4 классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я глубиной 24 метра и площадью 26 тысяч квадратных метров. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор».