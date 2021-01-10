автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Подводя итоги 2020 года, театральные обозреватели «Фонтанки» провели блицопрос среди тех, кто определяет облик петербургской сцены. Актриса, актер, художник, режиссер, театровед и продюсер ответили на пять вопросов, назвав: 1. Лучший спектакль по классике, который появился в прошлом году на петербургской сцене 2. Лучший авангардный спектакль 3. Лучший спектакль, куда можно пойти с детьми 4. Лучший театральный интернет-проект 5. Спектакль, на который вы хотите пойти в наступившем году

Алена Кучкова, актриса БДТ, снималась в фильмах «Дылда», «Батальонъ», сериале «Седьмая симфония»



Фото: Мария Кроль

1. Спектакль по классике:

Лучшее, что я посмотрела в ушедшем году, — опера Верди «Аида» в Мариинском театре. Это был мой подарок самой себе

2. Авангардный спектакль:

«Нана» в Александринском театре, постановка Андрия Жолдака. Как всегда это бывает с его спектаклями, я восхитилась актерской игрой, Аней Блиновой и всей командой. Спектакль на меня произвел странно-магическое впечатление.

3. Для детей:

Спектакль «Комната Герды» в постановке Яны Туминой в Театре «Особняк». Это отличный спектакль для семейного просмотра

4. Интернет-проект:

Все, что связано с БДТdigital, особенно акция #Помогиврачам, проект на 9 Мая и видеосериал «Происшествия» Евгении Сафоновой.

5. Куда хотите пойти:

Я очень хочу посмотреть «Джульетту» в БДТ и мечтаю съездить в Москву на спектакль Андрея Могучего «Сказка про последнего ангела» (спектакль «Театра Наций». — Прим. ред.).

Александр Новиков, актёр Театра им. Ленсовета, заслуженный артист России, неоднократный лауреат петербургской театральной премии «Золотой софит»

Фото: Юлия Смелкина

1. Спектакль по классике: «Братья Карамазовы», МДТ.

2. Авангардный спектакль: Любой хороший спектакль — авангардный. (Не наоборот. Это важно.)

3. Для детей: Ребенка нужно отвести на хороший спектакль. Детских спектаклей не бывает.

4. Интернет-проект: В интернете Театр не живёт. Но за возможность увидеть «Мамашу Кураж» с Еленой Вайгель театра «Берлинер ансамбль» — огромное спасибо!

5. Куда хотите пойти: Театральный зал со стопроцентной заполняемостью.

Ник Хамов, актер, художник-технолог (Инженерный театр АХЕ), лауреат премии «Прорыв»-2020 в номинации «Лучший художник», обладатель Гран-при XI Премии имени Сергея Курехина «Поп-механика»

Фото: Тая Овод

1. Спектакль по классике: Не интересуюсь классикой и не хожу. Потому что считаю, что лучшие спектакли не могут появиться на классической сцене. Очень много раз разочаровывался.

2. Авангардный спектакль: «Перья», Упсала-цирк. Там есть риск, необходимый современной сцене. Многие вещи, которые делают эти подростки, — честны благодаря именно риску.



3. Для детей: «Эффект пинг-понгового шарика», Упсала-цирк. Яркий, визуальный, с кучей элементов нового цирка и, главное, «поэтичный» спектакль с хорошим чувством вкуса.

4. Интернет-проект: «Ink» Димитриса Папаиоанну. На мой взгляд, он флагман визуального европейского театра. Нечего добавить.

5. Куда хотите пойти: Unidram в городе Потсдаме. Есть большая вероятность что пригласят выступать (улыбается). Серьёзный фестиваль без лишнего пафоса и чиновников. Организаторы реально делают все, чтобы у них было приятно выступать и хотелось приехать снова.

Борис Павлович, режиссер, художественный руководитель театральной компании «Разговоры», лауреат национальной премии «Золотая маска», премии «Прорыв»

Фото: Ольга Фельдман

1. Спектакль по классике: «Братья Карамазовы», МДТ

2. Авангардный спектакль: «4elovekvmaske» Кирилла Люкевича

3. Для детей: Кажется, я ничего детского в этом году и не видел

4. Интернет-проект: Спонтанная программа фестиваля «Точка доступа» — как идея творчества для всех даром, и чтобы никто не ушёл обиженным.



5. Куда хотите пойти: Честно говоря, жду свои премьеры. Их в Петербурге должно быть аж пять штук в 2021 году, и каждая — предмет любви и волнения. Самая сложная и масштабная из них — это инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет», совместная работа театральной компании «Разговоры» фонда «Альма Матер» и Новой сцены Александринки.

Юлия Клейман, театровед, кандидат искусствоведения, доцент РГИСИ и ВШЭ, куратор фестивалей «Точка доступа», «Маска Плюс» и «РемПуть». Эксперт фестивалей «Золотая маска» и «Арлекин»

1. Спектакль по классике:

«Нана» Андрия Жолдака на Новой сцене Александринского театра. В нем есть место и сюрреалистическому монтажу, и глубокому анализу созависимых отношений, и иронии, и постмодернистскому китчу. Господи, наконец-то настоящий спектакль для взрослых на петербургской сцене — на такой не поведешь ни дочь, ни бабушку. Три часа погружения в секс, боль и умирание души, с очистительным катарсисом в финале.

2. Авангардный спектакль:

«Три сестры» Сьюзан Кеннеди (Мюнхенский камерный театр. — Прим. ред.) — абсолютно виртуозная работа, которая дематериализует пьесу Чехова, лишает ее всего человеческого (порой лица актеров скрыты за масками, а голоса записаны отдельно, порой это безликие фигуры с картин Малевича, а порой и вовсе пиксели), превращая канонический текст в дистиллированный разговор о категории времени в контексте идей Ницше и Делеза.



«Горемычные танцы» Александра Артёмова и Настасьи Хрущевой (театр ТРУ) — танцтеатр, где текст апокалиптической заплачки становится и музыкой, и драматургией, здесь из пустой темноты — нашего коллективного бессознательного — вылупляются-выползают гротескные персонажи русской мифологии.

«Комитет Грустящего Божества» Дмитрия Волкострелова в театре post — это нежная и печальная сага о двух маргиналах, где с геометрической точностью соединяются музыка текста Павла Пряжко и саундтрек Дмитрия Власика, отстраненное существование актеров и намеренно наивный видеоряд. Обыденность, мерцающая поразительной, нездешней красотой.

3. Для детей:

Для 15–16-летних — «4elovekvmaske» Кирилла Люкевича. Это и увлекательный автофикшн (актер и есть граффитист со стажем), и приключение (не каждый день приходится перелезать через перила моста и убегать от чоповцев), и по-настоящему сайт-специфический спектакль, декорациями которого становится Лиговка, какой мы ее не знаем. Спектакль о том, что красота может прятаться там, где совсем ее не ждешь.



Для тех, кто помладше, — тонкий, нежный «Маленький концерт для фортепиано с медведем» Ксении Павловой. Стильный, соединяющий эстетику комикса, перчаточного театра и барочной оперы «Лев и птичка» Владислава Тутака (оба — БТК). Искрящийся юмором и драйвом спектакль «Вафельное сердце» Анны Викторовой в театре «Кукольный формат».

4. Интернет-проект:

«Спектакль в коробочке» Вокруг Да Около: зрители в произвольном порядке открывают «коробочки» на экране компьютера и погружаются одновременно и в собранный в результате «полевых» записей мир звуков Венеции — «видели привидения?» «Certo!» — и в не менее странную «красную готику».

«Единство одиночества» Элины Куликовой — карантинное приключение для одного зрителя посредством мессенджера, где вектор общения задавал персонаж (в мастерском исполнении Артёма Томилова), «зеркаливший» соцсети зрителя-участника и позволявшего ему перепридумать и свое прошлое, и свое будущее.

Спектакль «Игрушки Люшера» Ильи Мощицкого позволил зрителю (спектакль один на один) оказаться на подобии психотерапевтического сеанса. Именно подобии: изобретательной театральной вариации на особенно актуальную для локдауна тему.

5. Куда хотите пойти:

Я совсем не была в музыкальном театре в этом году. Ни реально, ни виртуально. Ни разу. Хочу послушать оперу и посмотреть балет.

Наталия Сергеевская, начальник отдела развития Большого театра кукол, директор Театрального проекта 27, исполнительный директор спецпроектов Международного большого детского фестиваля

Фото: Анна Гофман

1. Спектакль по классике: «Джульетта» БДТ. Мы выросли на спектаклях эстонской компании N099, которые приезжали на фестиваль «Балтийский дом», а теперь можем увидеть спектакль Тийта Оясоо и Эне-Лийс Семпер в БДТ. И это вдохновляет! Не ждите «традиционную «Ромео и Джульетту», это история — про театр. В ней много драйва, музыки (Сергея Шнурова), красоты и невероятной актёрской игры.

2. Авангардный спектакль: LED в театре «Особняк». Если в школе вы любили фильмы Тарковского, позже подсели на Параджанова, если вам небезразличны библейские мотивы и история XX века — этот спектакль не оставит вас равнодушным. Это визуальный и интеллектуальный театр, это спектакль, который складывается внутри каждого зрителя — свой.

3. Для детей: «Вафельное сердце», театр «Кукольный формат». Книга «Вафельное сердце» Марии Парр — одна из лучших книг для подростков. Казалось бы, после спектакля по этой книге Ивана Пачина с Егором Строковым в Творческом проекте 9 мало что может удивить зрителя. Но великолепный режиссер и художник Анна Викторова задает совсем иные правила игры — каждый раз заставляя тебя улыбаться, плакать, хвататься за сердце или за голову. Это визуальный, игровой, пронзительный и улыбательный театр, который создает в том числе и блистательный актерский дуэт Кирилла Смирнова и Ольги Донец. Спектакль отлично подходит для подростков.

4. Интернет-проект: «Погружение», компания «Импресарио». Одна из важных современных идей, о которых говорит Федор Елютин (основатель «Импресарио». — Прим. ред.), — театр должен помогать человеку найти время на себя. Из всего многообразия онлайн-контента, ценно то, что ради этого спектакля вы наконец-то выделите время на себя — и примете ванну (что обычно откладывается «на потом»). Наполните ее любимыми ароматами, зажгите свечи и отправляйтесь в путешествие.

5. Куда хотите пойти: Спектакль для подростков про Тони Хоука (американский скейтбордист. — Прим. ред.) в Театральном проекте 27, режиссёр Влад Тутак (спектакль в настоящее время в работе. — Прим. ред.). Подготовили Алена Палатченко, Наталия Эфендиева, специально для «Фонтанки.ру»

