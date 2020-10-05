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05.10.2020 11:11
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«Нана» Андрия Жолдака: погружение в глубины психики французской куртизанки

8 и 9 октября на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля Андрия Жолдака «Нана» по мотивам одноименного романа Эмиля Золя (18+). Это еще один спектакль, чей выход должен был состояться весной, но был перенесен из-за ограничений в связи с COVID-19.

Фото:  Анастасия Брюханова, фото предоставлено театром

Прежде Андрий Жолдак уже работал в Александринском театре — на Основной сцене идет его спектакль «По ту сторону занавеса», на основе чеховских «Трех сестер». Однако на Новой сцене ставит впервые. Для дебюта выбрал роман Эмиля Золя «Нана», написанный в 1883 году.

Куртизанка и дорогостоящая содержанка вела беспечный и роскошный образ жизни, разбила не одно мужское сердце, вынуждала тратить на нее целые состояния, разрушала самые крепкие семьи и самые безупречные репутации, а закончила жизнь в затхлом отеле, больная оспой и оставленная всеми любовниками.

Столь же логического изложения романа на сцене ждать от известного театрального возмутителя спокойствия не следует. Для режиссера Жолдака любой текст служит лишь импульсом, рождающим театральные сновидения и фантазии, побуждая погрузиться в глубины человеческой психики.

Начало спектакля в 19:30.

Наталия Эфендиева

Фото:  Анастасия Брюханова, фото предоставлено театром

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