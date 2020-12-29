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В Петербурге на 10% подскочило число госпитализаций. В Смольном говорят о возможной дестабилизации ситуации

Любители шопинга разогнали госпитализацию в Петербурге перед Новым годом. О росте почти на 10% за неделю и риске дестабилизации ситуации заявил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Как говорится в опубликованном 29 декабря на сайте Смольного отчете, в Петербурге отмечается рост количества госпитализаций 29 декабря по сравнению с прошлым вторником, 22 декабря, — 694 против 632 (+9,81%).

«Рост госпитализаций, который, как правило, коррелирует с распространением инфекции, во многом обусловлен повышенной активностью населения: в период подготовки к новогодним праздникам люди чаще посещают торговые центры, что увеличивает вероятность передачи вируса. Важно понимать, что несоблюдение гражданами социальной дистанции и пренебрежение требованием носить средства индивидуальной защиты могут привести к дестабилизации эпидемического процесса и возобновлению роста распространения новой коронавирусной инфекции, свести на нет достигнутую ранее остановку роста госпитализаций на 52-й календарной неделе», — отметили в совете.

Ранее губернатор Александр Беглов призвал петербуржцев вернуться к историческим корням и отпраздновать Рождество и Новый год в узком семейном кругу, чтобы не распространять инфекцию.

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Комментарии (10)

mi_maleta
А работающие церкви? Там хоть одна проверка роспотреба была? Прихожане лижут эти иконы и одной слюнявой ложкой во все рты суют без выходных. Вся эта "группа риска" потом катит на транспорте и ползает по поликлиникам, разнося заразу. Но у властей кишка тонка закрыть эти рассадники заразы. Они будут в безопасных местах видимость работы создавать, а там глядишь, и пенсионный фонд отблагодарит за мудрые решения. Столько бесполезных людей и, правда, этой стране не нужно.
Yubilar
Хорошо, что всегда можно назвать "виновного". А некоторых - даже еще и показательно наказать
Seawolf
Если бы торговые центры были бы источником вируса, то они бы закрылись сами собой. Некому было бы работать: продавцы находятся в самой гуще людских контактов. Но властям понимание недоступно. Л- логика.
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