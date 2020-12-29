В Петербурге на 10% подскочило число госпитализаций. В Смольном говорят о возможной дестабилизации ситуации

Любители шопинга разогнали госпитализацию в Петербурге перед Новым годом. О росте почти на 10% за неделю и риске дестабилизации ситуации заявил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.



Как говорится в опубликованном 29 декабря на сайте Смольного отчете, в Петербурге отмечается рост количества госпитализаций 29 декабря по сравнению с прошлым вторником, 22 декабря, — 694 против 632 (+9,81%).

«Рост госпитализаций, который, как правило, коррелирует с распространением инфекции, во многом обусловлен повышенной активностью населения: в период подготовки к новогодним праздникам люди чаще посещают торговые центры, что увеличивает вероятность передачи вируса. Важно понимать, что несоблюдение гражданами социальной дистанции и пренебрежение требованием носить средства индивидуальной защиты могут привести к дестабилизации эпидемического процесса и возобновлению роста распространения новой коронавирусной инфекции, свести на нет достигнутую ранее остановку роста госпитализаций на 52-й календарной неделе», — отметили в совете.