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Беглов призвал петербуржцев вернуться к корням и отпраздновать Рождество и Новый год в узком кругу

Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам с предложением отметить предстоящие праздники в узком семейном кругу.

«Новый год и Рождество — семейные праздники. Сейчас они возвращаются к своим корням. Давайте отметим их в кругу самых близких и дорогих нам людей. Пусть наступающий 2021 год принесет в наши дома мир и согласие, достаток и семейный уют. Пусть все невзгоды останутся в прошлом», — заявил градоначальник 28 декабря.

Ранее власти Петербурга заявили об угрозе предновогоднего шопинга для стабилизации ситуации с коронавирусом — отправившиеся по ТЦ горожане могут активизировать распространение вируса.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 00-18

Заранее большое человеческое спасибо.
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