Беглов призвал петербуржцев вернуться к корням и отпраздновать Рождество и Новый год в узком кругу

Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам с предложением отметить предстоящие праздники в узком семейном кругу.



«Новый год и Рождество — семейные праздники. Сейчас они возвращаются к своим корням. Давайте отметим их в кругу самых близких и дорогих нам людей. Пусть наступающий 2021 год принесет в наши дома мир и согласие, достаток и семейный уют. Пусть все невзгоды останутся в прошлом», — заявил градоначальник 28 декабря.

Ранее власти Петербурга заявили об угрозе предновогоднего шопинга для стабилизации ситуации с коронавирусом — отправившиеся по ТЦ горожане могут активизировать распространение вируса.