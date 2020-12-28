Власти Петербурга заявили об угрозе предновогоднего шопинга для стабильности ситуации с коронавирусом

Петербург добился стабилизации ситуации с коронавирусом, но всё может испортить предновогодний шопинг, сообщил 28 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.



Как говорится в опубликованном на сайте Смольного недельном отчете совета, в городе наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса, которая произошла благодаря противоэпидемическим мероприятиям. Но она носит динамический характер.

«Сохранению распространения инфекции хоть и на стабильном, но на весьма высоком уровне может способствовать повышение активности горожан, посещение торговых центров в связи с предновогодней подготовкой. В этих условиях решающее значение имеет соблюдение мер противоэпидемической безопасности — ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции», — отметили в совете.