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Власти Петербурга заявили об угрозе предновогоднего шопинга для стабильности ситуации с коронавирусом

Петербург добился стабилизации ситуации с коронавирусом, но всё может испортить предновогодний шопинг, сообщил 28 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Как говорится в опубликованном на сайте Смольного недельном отчете совета, в городе наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса, которая произошла благодаря противоэпидемическим мероприятиям. Но она носит динамический характер.

«Сохранению распространения инфекции хоть и на стабильном, но на весьма высоком уровне может способствовать повышение активности горожан, посещение торговых центров в связи с предновогодней подготовкой. В этих условиях решающее значение имеет соблюдение мер противоэпидемической безопасности — ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции», — отметили в совете.

По количеству госпитализаций прошедшая 52-я календарная неделя полностью сопоставима с 51-й. Госпитализировано взрослых, соответственно, 6 139 и 6140 человек. Но по числу активных больных с подтвержденным коронавирусом рост продолжается — с 71 270 их число увеличилось до 73 894. При этом меняется их структура — уменьшается число пациентов в стационарах и растет доля лечащихся амбулаторно. На дому лечатся почти 69 тысяч человек. Умерших за неделю тоже стало больше — 538 против 516.

Как писала «Фонтанка», Петербург уже активно закупается к праздникам: на дорогах пробки на 2 балла больше обычного.

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Комментарии (9)

Бешеный Заяц
Угроза для Петербурга во властях Петербурга
264741251
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.............
footballer13
"которая произошла благодаря противоэпидемическим мероприятиям."
Что, серьёзно? Каким именно? Огласите весь список со степенью эффективности каждого.
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