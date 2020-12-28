Власти Петербурга заявили об угрозе предновогоднего шопинга для стабильности ситуации с коронавирусом

Петербург добился стабилизации ситуации с коронавирусом, но всё может испортить предновогодний шопинг, сообщил 28 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.
Как говорится в опубликованном на сайте Смольного недельном отчете совета, в городе наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса, которая произошла благодаря противоэпидемическим мероприятиям. Но она носит динамический характер.
«Сохранению распространения инфекции хоть и на стабильном, но на весьма высоком уровне может способствовать повышение активности горожан, посещение торговых центров в связи с предновогодней подготовкой. В этих условиях решающее значение имеет соблюдение мер противоэпидемической безопасности — ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции», — отметили в совете.
По количеству госпитализаций прошедшая 52-я календарная неделя полностью сопоставима с 51-й. Госпитализировано взрослых, соответственно, 6 139 и 6140 человек. Но по числу активных больных с подтвержденным коронавирусом рост продолжается — с 71 270 их число увеличилось до 73 894. При этом меняется их структура — уменьшается число пациентов в стационарах и растет доля лечащихся амбулаторно. На дому лечатся почти 69 тысяч человек. Умерших за неделю тоже стало больше — 538 против 516.
Как писала «Фонтанка», Петербург уже активно закупается к праздникам: на дорогах пробки на 2 балла больше обычного.