Пробки на дорогах Петербурга в начале шестого часа вечера 28 декабря достигают 8 баллов. Это на 2 балла больше, чем обычно в такое время в понедельник, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».



Аномальные пробки в Петербурге наблюдались сегодня уже с обеда, и в целом дневная загруженность городских дорог составила 5 баллов, на 2 балла превысив обычную картину понедельника. Наиболее загруженными были Московское шоссе и Невский проспект в обе стороны и участок Литейный проспект — Загородный проспект в направлении Московского. На этих магистралях трафик достигал 7–8 баллов. А самая большая пробка собралась в половине четвертого часа дня на Каменноостровском проспекте.