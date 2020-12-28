Пробки на дорогах Петербурга в начале шестого часа вечера 28 декабря достигают 8 баллов. Это на 2 балла больше, чем обычно в такое время в понедельник, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок».
Аномальные пробки в Петербурге наблюдались сегодня уже с обеда, и в целом дневная загруженность городских дорог составила 5 баллов, на 2 балла превысив обычную картину понедельника. Наиболее загруженными были Московское шоссе и Невский проспект в обе стороны и участок Литейный проспект — Загородный проспект в направлении Московского. На этих магистралях трафик достигал 7–8 баллов. А самая большая пробка собралась в половине четвертого часа дня на Каменноостровском проспекте.
Сейчас Невский проспект тоже забит в обе стороны, как и Садовая улица. Центр города в целом, а также Петроградская сторона на карте окрасились в красный цвет. Также плотно на Выборгской и Пироговской набережных, в районе метро «Площадь Ленина», на Ивановской — Народной улицах и пересечении Индустриального проспекта и проспекта Косыгина.
Многокилометровая пробка в обе стороны наблюдается на юго-востоке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Софийской улицей. Также на кольцевой наблюдается затор в районе развязки с проспектом Энгельса и на внутреннем кольце плотно между проспектом Культуры и Мурино.
Аналитики ожидают, что в ближайший час пробки начнут снижаться и к 20 часам достигнут 4 баллов.