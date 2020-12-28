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В Петербурге снова нестандартная картина пробок. На улицах как будто уже вечер

В Петербурге 28 декабря снова «съехала» картина пробок. После полудня загруженность дорог достигла 5 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для этого времени суток 3 баллов. Утренний максимум сегодня составил 4 балла.

Пробки в Петербурге обычно растут в дни сильных осадков или в преддверии крупных праздников, когда люди покупают и развозят подарки, а также закупают продукты к столу. Сейчас — второй случай. Повышенная загруженность дорог в дневные часы наблюдается в городе с прошлой недели. В пятницу, 25 декабря, пробки достигли 9 баллов.

В Москве, по данным на 13 часов, «красные» 7 баллов.

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Комментарии (6)

261217951
На удалёнке все спят, а днём едут по магазинам за подарками.
Olen
Из последних сил "рвут в клочья экономику"
263836471
Успеть, пока болты не затянули...
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