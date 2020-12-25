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Предновогодняя суета загрузила Петербург на 9 баллов

Петербург догнал Москву по пробкам. Они достигли 9 баллов по шкале «Яндекса» второй раз за месяц.

«Загруженность автодорог Санкт-Петербурга необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 2 балла выше обычного», — сообщил «Яндекс» 25 декабря в 17:27.

Прошлый раз «девятка» в Петербурге была ровно две недели назад, 11 декабря, когда выпало много снега. Сейчас на загруженность дорог влияет подготовка горожан к Новому году — так бывает в каждом декабре. В Москве 9 баллов держатся с обеда.

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Комментарии (7)

perrkele_sattana
и снег, и Мишустин - всё сразу.Небольшие кортежики носятся по городу. Небольшие, но их дофига и для них делают перекрытия. Чего уж
260871543
Просто давно снега не было.
monch
Дружище, там на обороте еще циферки есть - дата и 3-х значный номерок - тебе они не к чему - а мне для перевода тебе нужно! Напиши и 300 руб у тебя сразу!
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