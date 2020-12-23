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Прокуратура проверит обоснованность уголовного дела об истязании в детском саду Петербурга. На сторону воспитателей встали родители

После возбуждения уголовного дела об истязании в детском саду № 19 Приморского района родители написали заявление в прокуратуру, в котором попросили оценить правомерность данного производства. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Петербурга 23 декабря.

«Заявление принято. Сейчас проводится проверка», — уточнил собеседник.

8 декабря в правоохранительные органы обратилась петербурженка, которая уверяла, что её четырёхлетний ребёнок в 19-м детском саду подвергся унизительной процедуре. Воспитательницы без особой надобности якобы трогали его за попу. В учреждении началась проверка, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».

Группа родителей не поддержала петербурженку, поднявшую шум, и встала на сторону воспитателей. Повод для скандала, по словам горожан, выдуман.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

RemyMartin
Представляю кого такая мамашка может воспитать.
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