Прокуратура проверит обоснованность уголовного дела об истязании в детском саду Петербурга. На сторону воспитателей встали родители

После возбуждения уголовного дела об истязании в детском саду № 19 Приморского района родители написали заявление в прокуратуру, в котором попросили оценить правомерность данного производства. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Петербурга 23 декабря.



«Заявление принято. Сейчас проводится проверка», — уточнил собеседник.



8 декабря в правоохранительные органы обратилась петербурженка, которая уверяла, что её четырёхлетний ребёнок в 19-м детском саду подвергся унизительной процедуре. Воспитательницы без особой надобности якобы трогали его за попу. В учреждении началась проверка, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».

