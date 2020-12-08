Секс-скандал в детсаду Приморского района. СК и полиция проверяют заявление о неподобающем поведении воспитателей

Заявление матери воспитанника детского сада № 19 проверяют в данные минуты сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с работниками Следственного комитета.
Как стало известно «Фонтанке», 8 декабря в правоохранительные органы обратилась женщина, четырехлетний ребенок которой посещает дошкольное учреждение. По словам матери, три воспитательницы без особой надобности трогали её ребенка за попу.
В районной администрации «Фонтанке» подтвердили проверку полицейских и Следственного комитета в дошкольном учреждении на Приморском проспекте, 52. По этому адресу находится вторая площадка детсада №19.
Пока подтверждения неподобающему поведению сотрудников силовики не нашли. Проверка по заявлению продолжается.
В пресс-службах СК по Петербургу и полиции «Фонтанке» сообщили, что не комментируют ситуацию.