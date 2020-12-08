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Секс-скандал в детсаду Приморского района. СК и полиция проверяют заявление о неподобающем поведении воспитателей

Заявление матери воспитанника детского сада № 19 проверяют в данные минуты сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с работниками Следственного комитета.

Как стало известно «Фонтанке», 8 декабря в правоохранительные органы обратилась женщина, четырехлетний ребенок которой посещает дошкольное учреждение. По словам матери, три воспитательницы без особой надобности трогали её ребенка за попу.

В районной администрации «Фонтанке» подтвердили проверку полицейских и Следственного комитета в дошкольном учреждении на Приморском проспекте, 52. По этому адресу находится вторая площадка детсада №19.

Пока подтверждения неподобающему поведению сотрудников силовики не нашли. Проверка по заявлению продолжается.

В пресс-службах СК по Петербургу и полиции «Фонтанке» сообщили, что не комментируют ситуацию.

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Комментарии (25)

smart995
эту мамашку надо лечить!
264516111
Мне больше комменты понравились, чем новость))
Добавлю, если бы новость была про мужиков, то орали бы уже отрезать им яйца, кастрировать, расстрелять казлов а вот женщинам как бы и можно и женщины то святые, не верят что они на такое способны а зря.
zelf
Идиотка.
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