FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

«Спутник V» эффективен против «британского коронавируса». К ноябрю следующего года привьют 70% россиян для формирования популяционного иммунитета

Российская вакцина сможет побороть и новый «британский» штамм. Об этом заявили разработчики во время совещания по случаю подписания институтом им. Гамалеи и компанией AstraZeneca Меморандума о намерениях в области профилактики COVID-19.

«"Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов. «Спутник V» уже неоднократно показывал свою эффективность», — заявил 21 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире «России 24».

По его словам, сейчас организуется производство российского препарата в других странах. Планируется, что в следующем году 500 миллионов доз вакцины выпустят на иностранных производственных мощностях.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поделился тем, что исследования «Спутника V» среди добровольцев старше 60 лет могут завершить уже на этой неделе.

Гендиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что «Спутник V» уже доказал свою эффективность. Добровольцы после получения препарата не заболели коронавирусом в средней или тяжелой форме. По планам, к ноябрю следующего года 70% россиян могут пройти вакцинацию, что «будет гарантировать наличие популяционного иммунитета». Он также считает, что совместная работа Гамалеи и AstraZeneca «усилит» вакцину от коронавируса. Клинические испытания совместного препарата уже начались.

В России разрабатывается 26 вариантов вакцины от COVID-19, две из которых уже зарегистрированы. 11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». 14 октября глава государства сообщил, что в стране зарегистрировали уже второй препарат «ЭпиВакКорона». В начале декабря Владимир Путин призвал начать массовую вакцинацию граждан. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca 11 декабря начала сотрудничать с российскими производителям при производстве вакцины от COVID-19.

Владимир Путин пока не прошел вакцинацию. Во время пресс-конференции он объяснил это тем, что поступающие в гражданский оборот вакцины «предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Noisymouse
Если буду прививаться - то вакциной от "Вектора", наверное. Когда-то имела отношение к ним по работе, серьезная контора была и серьезные специалисты. Что сейчас у них, правда - не знаю.
USSR_forever
губу закатайте - большинство вам не верит... в начале своего правления Путин обещал не поднимать пенсионный возраст... затем, спустя 2 срока его всё же поднял.... если президент врёт людям, то производителям не верят и подавно.
crosbyst
О! Уже «к ноябрю». Давеча было «к концу лета». Ну понятно, что за вакцина, коли расчёт на то, что пусть сначала все переболеют.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний