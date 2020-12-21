«Спутник V» эффективен против «британского коронавируса». К ноябрю следующего года привьют 70% россиян для формирования популяционного иммунитета

«"Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов. «Спутник V» уже неоднократно показывал свою эффективность», — заявил 21 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире «России 24».

Российская вакцина сможет побороть и новый «британский» штамм. Об этом заявили разработчики во время совещания по случаю подписания институтом им. Гамалеи и компанией AstraZeneca Меморандума о намерениях в области профилактики COVID-19.

По его словам, сейчас организуется производство российского препарата в других странах. Планируется, что в следующем году 500 миллионов доз вакцины выпустят на иностранных производственных мощностях.



Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поделился тем, что исследования «Спутника V» среди добровольцев старше 60 лет могут завершить уже на этой неделе.



Гендиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что «Спутник V» уже доказал свою эффективность. Добровольцы после получения препарата не заболели коронавирусом в средней или тяжелой форме. По планам, к ноябрю следующего года 70% россиян могут пройти вакцинацию, что «будет гарантировать наличие популяционного иммунитета». Он также считает, что совместная работа Гамалеи и AstraZeneca «усилит» вакцину от коронавируса. Клинические испытания совместного препарата уже начались.

