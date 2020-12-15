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Клуб «А2» в Петербурге закрыли незаконно. Сотрудников Роспотребнадзора проверят на фальсификацию протокола

Петроградский райсуд прекратил дело клуба «А2» и аннулировал его закрытие. Нарушений, вмененных заведению, не существовало.

О прекращении дела «А2» в связи с отсутствием события правонарушения сообщил «Фонтанке» адвокат Алексей Матекайтис.

«Роспотребнадзор задним числом составил протокол о приостановлении деятельности концертного зала и предоставил его в комитет культуры, на основании чего нам запрещали проводить концерты», — уточнил защитник последствия санитарной проверки для «А2».

Сотрудников Роспотребнадзора проверят на фальсификацию административных материалов. Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге обратился в прокуратуру.

Роспотребнадзор пришел в «А2» 29 ноября — на концерт «Чиж&Co» — без согласованного с прокуратурой распоряжения о проверке и опечатал бар на первом этаже, о чем уведомил директора клуба. Через два дня появился еще один протокол, о приостановке деятельности всего «А2» до решения суда.

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Комментарии (10)

Мимопрохожу
Возможно, новую тактику борьбы с бизнесом апробировали: выписывание протоколов за намерение совершить правонарушение - авансом, так сказать.
Nerevar
Правильно сделали. Роспотребнадзор вовсю фальсифицирует протоколы и превышает должностные полномочия. Поделом Роспотребнадзору! В следующий раз будут знать, что лезть в чужие дела не стоит.
aaignat
"дело" сделано, отчёты наверх отправлены, премии получены. А вы, неуважаемые храждане, побеситесь в интернетиках
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