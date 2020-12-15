Клуб «А2» в Петербурге закрыли незаконно. Сотрудников Роспотребнадзора проверят на фальсификацию протокола

Петроградский райсуд прекратил дело клуба «А2» и аннулировал его закрытие. Нарушений, вмененных заведению, не существовало.



О прекращении дела «А2» в связи с отсутствием события правонарушения сообщил «Фонтанке» адвокат Алексей Матекайтис.

«Роспотребнадзор задним числом составил протокол о приостановлении деятельности концертного зала и предоставил его в комитет культуры, на основании чего нам запрещали проводить концерты», — уточнил защитник последствия санитарной проверки для «А2».

Сотрудников Роспотребнадзора проверят на фальсификацию административных материалов. Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге обратился в прокуратуру.