Клуб «А2» в Петербурге закрыли незаконно. Сотрудников Роспотребнадзора проверят на фальсификацию протокола

Петроградский райсуд прекратил дело клуба «А2» и аннулировал его закрытие. Нарушений, вмененных заведению, не существовало.
О прекращении дела «А2» в связи с отсутствием события правонарушения сообщил «Фонтанке» адвокат Алексей Матекайтис.
«Роспотребнадзор задним числом составил протокол о приостановлении деятельности концертного зала и предоставил его в комитет культуры, на основании чего нам запрещали проводить концерты», — уточнил защитник последствия санитарной проверки для «А2».
Сотрудников Роспотребнадзора проверят на фальсификацию административных материалов. Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге обратился в прокуратуру.
Роспотребнадзор пришел в «А2» 29 ноября — на концерт «Чиж&Co» — без согласованного с прокуратурой распоряжения о проверке и опечатал бар на первом этаже, о чем уведомил директора клуба. Через два дня появился еще один протокол, о приостановке деятельности всего «А2» до решения суда.