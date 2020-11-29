Попытку сорвать выступление «Чиж & Co» в клубе А2 чиновники объяснили правом по своему усмотрению инспектировать концерты. Введенный комитетом культуры принцип избирательности по стечению обстоятельств бьет по коммерческим площадкам и минует принадлежащие городу. Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, об отказе комкульта согласовать концерт «Чиж & Co» его организаторы получили за 2,5 часа до выхода Сергея Чигракова на сцену. Заявка отправлялась пять суток назад. Пока «Чиж & Co» радовал блюзом 500 рассаженных на стульях посетителей, в клуб пришли представители комитетов культуры и контроля за имуществом (ККИ) и Роспотребнадзора.

Солировала в А2 специалист отдела исполнительских искусств и развития сферы культуры комкульта Алена Фролова. Она не смогла предъявить распоряжение своего руководства о внеплановой проверке концертной площадки. Рейды по клубам, считают чиновники, узаконены действующим с 16 ноября распоряжением комитета по культуре № 1001 «О порядке согласования культурных и зрелищных мероприятий численностью более 50 человек». В него вписан пункт о праве проводить выборочный осмотр концертных площадок не только до мероприятия, но и во время. Составленный акт осмотра может иметь далеко идущие последствия — аннулирование QR-кода, без которого деятельность организаций невозможна. Об этом выборочном осмотре клубу А2 напомнил и зампред комитета по культуре Федор Болтин. 36-летний чиновник курирует все рейды по концертам, так как контролирует деятельность отдела общегородских мероприятий.

Болтин отказал А2 в согласовании концерта, сославшись на неточные сведения о площади клуба. В договоре аренды — 370 квадратных метров, в заявке — 4500.



«Это техническая ошибка, формальное нарушение, но никак не причина отменять мероприятие на коммерческой площадке, не подведомственной комитету по культуре, — считают в клубе. — Очевидно же, что А2 — это больше 370 квадратных метров». Чиновники комитета по контролю за имуществом приезжали в А2 тоже без распоряжения о проверке. Визит они обосновали изданным 23 ноября в ККИ приказом о проведении антикоронавирусных мероприятий. В рейде участвовал Роспотребнадзор, вменив клубу отсутствие разрыва между посадочными местами — это значит, что в зале стояли не табуретки, а соединенные между собой сиденья.

Клуб "А2" Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Клуб "А2" Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Клуб "А2" Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Клуб "А2" Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга

Отсутствие разрыва компенсировали рассадкой зрителей, что не мог не видеть десант инспекторов. Но замначальника Северного отдела Роспотребнадзора Светлану Салтыкову это не убедило. Она, как указано в протоколе, отфотофиксировала на iPhoneX нарушения и удалилась.

В воскресенье, 29 ноября, в А2 должен пройти еще один концерт. Комитет до сих пор не рассмотрел заявку на мероприятие. Чиновники от культуры по той же схеме пытались сорвать джазовый вечер в Люмьер-холле и клубе «Космонавт».