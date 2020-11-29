Смольный еще раз посмотрит на фото с концерта Басты

Чиновники из комитета по культуре Петербурга заявили о намерении провести дополнительную проверку того, как прошел концерт Басты в Ледовом дворце. В первый раз нарушений не нашлось.
О планах сотрудники комитета сообщили «Фонтанке» 29 ноября. Проверка пройдет «в рамках установленных законом полномочий и требований» к деятельности организаций. Кого именно будут проверять — площадку или организаторов, не уточняется.
Баста пел в Ледовом два дня подряд — 27 и 28 ноября. После первого вечера в соцсетях появились кадры, на которых видна толпа в проходах между стульями в «сидячем» партере. Руководство Ледового, а дворец по сути принадлежит городу, заявило, что зал был заполнен меньше чем наполовину. Видео, по мнению администрации площадки, отображает все нечетко.
Второй вечер, судя по отчетам в соцсетях, прошел более дисциплинированно.
Кроме Ледового сотрудники комитета, а затем и Роспотребнадзора, пришли в клубы А2 и «Космонавт». На небольших площадках повод для составления протокола нашелся. Еще раньше чиновники посетили джазовый концерт в планетарии на набережной Обводного канала. Присутствовало порядка 80 зрителей. Организаторы после рейда предложили сменить главу комитета по культуре.