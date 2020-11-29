Смольный еще раз посмотрит на фото с концерта Басты

Чиновники из комитета по культуре Петербурга заявили о намерении провести дополнительную проверку того, как прошел концерт Басты в Ледовом дворце. В первый раз нарушений не нашлось.



О планах сотрудники комитета сообщили «Фонтанке» 29 ноября. Проверка пройдет «в рамках установленных законом полномочий и требований» к деятельности организаций. Кого именно будут проверять — площадку или организаторов, не уточняется.



Баста пел в Ледовом два дня подряд — 27 и 28 ноября. После первого вечера в соцсетях появились кадры, на которых видна толпа в проходах между стульями в «сидячем» партере. Руководство Ледового, а дворец по сути принадлежит городу, заявило, что зал был заполнен меньше чем наполовину. Видео, по мнению администрации площадки, отображает все нечетко.

