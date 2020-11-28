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На петербургский концерт Басты пришли тысячи. «Фонтанка» предлагает придумать подпись к видео

Тысячи поклонников Василия Вакуленко, известного как рэпера Баста, пришли на его концерт в городском «Ледовом дворце». Видеозаписи с массового мероприятия появились в Сети вечером 27 ноября.

Судя по опубликованным в соцсетях роликам, обладатели билетов в партер не обнаружили обещанных стульев. Такое условие, напомним, было выдвинуто санитарной службой — для того, чтобы концерт в принципе состоялся. Из-за пандемии коронавируса загодя купленные билеты обменяли на новые, с четко оговоренными правилами рассадки.

автор видео читатель «Фонтанки» / сторис в instagram

В теории зрители должны были сидеть как в Филармонии, соблюдая социальную дистанцию. На практике же наблюдается опасный концентрат — стоя плечом к плечу тысячи меломанов подпевают размышлениям Басты о законе сансары. По индийской философии, это такой закон кармы, который преподносит человеку последствия за сотворённые деяния. Мечтам о том, как после смерти они будут петь голосами своих детей, предаются и на трибунах, и на танцполе.

«Фонтанка» предлагает своим читателям придумать подпись к видеоотчету с концерта во время пандемии. Варианты оставляйте в комментариях к материалу.

Ранее сообщалось, что во избежание столпотворения было решено, что Баста даст два концерта. Следующая встреча запланирована на субботу, 28 ноября.

Согласно распоряжению петербургского правительства, в театры, кинотеатры, концертные залы и на концертные площадки не пускают с обычными входными билетами — за каждым зрителем должно быть закреплено место. К процессу обмена билетов организаторы подошли по-разному, но недовольные зрители нашлись во всех случаях.

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Комментарии (7)

pum//ka
Ну, похоже через 5 дней у нас не просто рост заражения, а скачок будет. Баста что, откат обещал? Зачем сейчас вот такое?
Turboboy_5e4d08293f3ab
В метро Сансару не поют в пик час?
hal9000
Баста как влезла в политику....так и умерла..у них есть че послушать из раннего творчества..современное это кал..перепевки каких политических лозунгов..продвижение всяких агиток..и прочего дешевого политического отребья..тчк
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