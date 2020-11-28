Люмьер-Холл: Чиновники Смольного и Роспотребнадзор чуть не сорвали джазовый вечер

Любителей джаза потревожили проверяющие из Смольного и Роспотребнадзора пятничным вечером в Люмьер-Холле в Петербурге. Организаторы мероприятия сочли поведение чиновников грубым и неуместным.

27 ноября на сцене проекта Space Jazz в Люмьер-Холле выступали петербургские экспериментаторы Tundra Art Ensemble. Мероприятие посетили две сотрудницы комитета по культуре в сопровождении специалистов Роспотребнадзора, комитета по контролю за имуществом и полиции. Несмотря на то, что число мест в зале гораздо менее 50% от заполняемости, проверяющие потребовали прекратить выступление, а зрителей отпустить по домам.

«Шумно ходили по залу во время сеанса с включенными фонариками, разговаривали и требовали выгнать всех гостей. Сотрудник полиции, присутствовавший при этом, отказался выполнить их требования, понимая отсутствие оснований для этого», — рассказали в Люмьер-Холле. Организаторы вечера на уступку не пошли и рассказали, что якобы получили намёк: строптивость обернётся проблемами при согласовании будущих мероприятий. Проверяющие дождались завершающей вечер музыкальной композиции и опечатали площадку. «Ни один из гостей не согласился быть понятым при подписании протокола, поэтому им пришлось искать случайных прохожих в 23:30 на Обводном канале. Протокол нам никто не оставил. В связи с чем интересно понимать, какие именно нарушения были допущены и почему была выбрана мера пресечения в виде опечатывания помещения, — добавили в Люмьер-Холле. — Работа сотрудников комитета по культуре и Роспотребнадзора была похожа, скорее, на цирк с явным издевательством и насмешками над музеями и их сотрудниками».

Сейчас коллектив Планетария № 1 готовит два запроса о превышении должностных полномочий и предлагает снизить ставку заработной платы всем участникам рейда до 12 тысяч рублей «для понимания текущей ситуации в частных музеях». «Я считаю, что главу комитета по культуре стоит сменить в связи с полным провалом его работы на занимаемой должности в последний год. Если требуется, мы готовы коллективом Планетария 1 и нашими коллегами из частных музеев и театров полностью заменить весь состав комитета по культуре, в связи с их неэффективной работой. В прошлом году мы стали 5-м по посещаемости музеем города и самым посещаемым научно-техническим музеем Санкт-Петербурга благодаря работе нашей команды без какого-либо государственного финансирования», — прокомментировал руководитель Планетария № 1 Евгений Гудов. «Фонтанка» отправила запрос по ситуации в комитет по культуре Санкт-Петербурга. С 14 ноября в городе введены дополнительные требования к допуску посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. Все мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти Петербурга. Количество посетителей в зале может быть не более 50% от числа зрительских мест.