Согласовывать придется все спектакли и киносеансы. Комитет по культуре разъяснил новые правила проведения мероприятий

В связи с новой редакцией 121-го постановления правительства, опубликованной 11 ноября, в Петербурге вводится новый режим работы учреждений культуры.

Все культурные мероприятия, которые проходят начиная с 14 ноября, должны получать согласование в соответствующем комитете — в случае, если число зрителей на них будет превышать 50 человек. Как разъяснили «Фонтанке» в ведомстве, это касается в том числе и спектаклей текущего репертуара (включая учреждения культуры федерального подчинения), и сеансов в кинотеатрах.



Что касается того пункта постановления, который касается недопущения посетителей по входным билетам без конкретного места, — он, как выяснила «Фонтанка», не подразумевает исключений для тех мероприятий, продажа билетов на которые уже ведется. Организаторы должны либо установить сидячий партер, либо перенести событие.

«В настоящее время комитетом по культуре ведется разработка порядка согласования, он будет максимально лаконичным, — объяснил зампред комитета Федор Болтин. — Он будет содержать в себе достаточно простую информацию, которую каждый организатор без проблем может изложить: это наименование организатора, адрес проведения мероприятия, максимальная вместимость площадки и количество предполагаемых участников, время проведения мероприятия. Мы не ограничиваем заявителей в числе мероприятий, указанных в уведомлении: если это театр, он может указать весь перечень своего репертуара с указанием дат. Ровно так же — в кинотеатрах. Речь не идет о том, что на каждый кинопоказ нужно подавать отдельное уведомление, можно подготовить на длительный период — на несколько дней, недель — в зависимости от того, насколько сформирован репертуар в театре или в организации кинопоказа».

