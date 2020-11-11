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11.11.2020 12:54
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Жарких танцев не будет. Беглов вводит новые ограничения из-за распространения коронавируса в Петербурге до 15 января

В Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Изменения в 121-е постановление правительства подписал 11 ноября губернатор города Александр Беглов.

Новые правила вступают в силу с 14 ноября и будут действовать до 15 января.

Самым жестким ограничением станет обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Это положение вступит в силу с 16 ноября. Работодатели должны обеспечить перевод таких сотрудников на удаленную работу. Но на тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, ограничения не распространяются.

Также чиновники ввели ограничения для культурных и массовых мероприятий.

По новым правилам, любые мероприятия — в помещениях и на открытом воздухе — численностью более 50 человек должны согласовываться со Смольным и Роспотребнадзором.

Запрещена продажа билетов в театры, концертные залы и концертные площадки без указания мест. С 16 ноября посетители с таким билетом (например, с входом на танцпол) допускаться не будут.

Количество зрителей в зале может быть не более 50 % от числа мест. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

456345
а школы, вузы, техникумы — где?
footballer13
Просто офигеть какие "ограничения".
Cashmare
ограничения в стиле "но если очень хочется - то можно". больше говорящая голова родить не в состоянии
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