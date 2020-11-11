Жарких танцев не будет. Беглов вводит новые ограничения из-за распространения коронавируса в Петербурге до 15 января
В Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Изменения в 121-е постановление правительства подписал 11 ноября губернатор города Александр Беглов.
Новые правила вступают в силу с 14 ноября и будут действовать до 15 января.
Самым жестким ограничением станет обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Это положение вступит в силу с 16 ноября. Работодатели должны обеспечить перевод таких сотрудников на удаленную работу. Но на тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, ограничения не распространяются.
Также чиновники ввели ограничения для культурных и массовых мероприятий.
По новым правилам, любые мероприятия — в помещениях и на открытом воздухе — численностью более 50 человек должны согласовываться со Смольным и Роспотребнадзором.
Запрещена продажа билетов в театры, концертные залы и концертные площадки без указания мест. С 16 ноября посетители с таким билетом (например, с входом на танцпол) допускаться не будут.
Количество зрителей в зале может быть не более