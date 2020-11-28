FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
75.86р90.46р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Руководство «Ледового дворца»: «Видео нечётко все отображает». Концерт Басты соответствовал требованиям Смольного

Все необходимые требования коронавирусной безопасности были соблюдены на концерте рэпера Басты в «Ледовом дворце» Петербурга, — так «Фонтанке» прокомментировал новость с видео о многотысячной толпе в зале заместитель генерального директора по правовым вопросам концертной площадки Георги Николов 28 ноября.

«Видео нечётко все отображает. Партер у нас был выстроен. В соответствии с последним постановлением заполняемость должна быть не более 50%. У нас зал был заполнен существенно меньше, чем наполовину», — заверил он.

Сколько человек посетило концерт, Николов не ответил, но уточнил, что в заявке, поданной в комитет по культуре, указана цифра в 6 тысяч зрителей. «1176 человек вмещал партер. Но так как на концерт мы уже полгода продавали билеты на танцпол, то организованный партер не позволил всех разместить. Многих мы размещали на секторах, а кто был против и хотел танцевать, тем возвращали деньги за билеты», — прокомментировал Николов.

При входе в «Ледовый дворец» измерялась температура, на самом концерте сотрудники площадки «работали с посетителями, чтобы они не снимали маски». В комитете по культуре отметили, что нарушений при проведении мероприятия не выявили. Следующая встреча поклонников с Бастой состоится сегодня.

Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга
Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга

Накануне куда более скромное мероприятие в Люмьер-Холле, чем многотысячный концерт Басты, стало причиной составления протоколов. Джазовый вечер с 80 зрителями оказался не согласован со Смольным. Организаторы мероприятия увидели в поведении проверяющих грубость и потребовали освободить от должности председателя комитета по культуре.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Anatolevich
Вернувшийся из командировки муж застаёт свою жену в постеле с любовником. Некоторое время жена,оторопев, смотрит на мужа, а затем с укором в голосе заявляет: " Ну конечно же ты опять будешь верить своим бесстыжым глазам, а не любимой жене!.."
aborigenSPB
"Некомпетентность, жадность и трусость" - этим всё сказано, добавить нечего ((
kusto
Видимо, занесли.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний