Все необходимые требования коронавирусной безопасности были соблюдены на концерте рэпера Басты в «Ледовом дворце» Петербурга, — так «Фонтанке» прокомментировал новость с видео о многотысячной толпе в зале заместитель генерального директора по правовым вопросам концертной площадки Георги Николов 28 ноября.

«Видео нечётко все отображает. Партер у нас был выстроен. В соответствии с последним постановлением заполняемость должна быть не более 50%. У нас зал был заполнен существенно меньше, чем наполовину», — заверил он.

Сколько человек посетило концерт, Николов не ответил, но уточнил, что в заявке, поданной в комитет по культуре, указана цифра в 6 тысяч зрителей. «1176 человек вмещал партер. Но так как на концерт мы уже полгода продавали билеты на танцпол, то организованный партер не позволил всех разместить. Многих мы размещали на секторах, а кто был против и хотел танцевать, тем возвращали деньги за билеты», — прокомментировал Николов. При входе в «Ледовый дворец» измерялась температура, на самом концерте сотрудники площадки «работали с посетителями, чтобы они не снимали маски». В комитете по культуре отметили, что нарушений при проведении мероприятия не выявили. Следующая встреча поклонников с Бастой состоится сегодня.

Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга Фото: предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга