Джазовый вечер в Люмьер-Холле не был согласован со Смольным, что и стало причиной визита проверяющей комисси. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по культуре 28 ноября.
«Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников комитета, организаторы не направили заявку на согласование. Более того, в ходе рабочего взаимодействия организаторы заявляли, что участников будет не более 30–40 человек», — добавили в комитете.
По подсчётам проверяющих на мероприятии вместе с сотрудниками находилось 106 человек, не все из них защитились масками. «Протоколы на организатора мероприятия (ООО «Галатея») составлялись параллельно концерту, не повлияв на его проведение», — уточнили в Смольном. Также в редакцию поступило видео проверки, из которого становится понятно, что вечер в Люмьер-Холле посетили в разы меньше петербуржцев, чем, например, концерт «Басты» в Ледовом.
В Люмьер-Холле заявили, что зал рассчитан на 450 человек, послушать джаз пятничным вечером пришли 80 петербуржцев.
Требования по согласованию культурных мероприятий со Смольным ввели с 14 ноября. Разрешение необходимо получать, когда число зрителей превышает 50 человек. При этом сделали исключение для мероприятий, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве.
предоставлено комитетом по культуре Санкт-Петербурга
Джазовый вечер Люмьер-Холле анонсировался ещё в октябре. Так как мероприятие встало в сетку ещё до появления новых коронавирусных требований, его организаторы сочли, что согласование не нужно. При этом в Люмьер-Холле утверждают, что представители комитета и не предупреждали о дополнительных разрешениях.
Ранее руководитель Планетария № 1 Евгений Гудов потребовал отставки председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга. Причиной стал визит в Люмьер-Холл проверяющих, которые ходили по залу с фонариками и требовали выгнать зрителей.