Джазовый вечер в Люмьер-Холле не был согласован со Смольным, что и стало причиной визита проверяющей комисси. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по культуре 28 ноября.



«Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников комитета, организаторы не направили заявку на согласование. Более того, в ходе рабочего взаимодействия организаторы заявляли, что участников будет не более 30–40 человек», — добавили в комитете.

По подсчётам проверяющих на мероприятии вместе с сотрудниками находилось 106 человек, не все из них защитились масками. «Протоколы на организатора мероприятия (ООО «Галатея») составлялись параллельно концерту, не повлияв на его проведение», — уточнили в Смольном. Также в редакцию поступило видео проверки, из которого становится понятно, что вечер в Люмьер-Холле посетили в разы меньше петербуржцев, чем, например, концерт «Басты» в Ледовом.