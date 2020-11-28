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Чиновники Смольного пошли по клубам. Коронавирусные нарушения нашли в А2 и «Космонавте»

После пятничного визита в Люмьер-Холл и «Ледовый дворец» чиновники Смольного продолжили культурную программу в клубах. Коронавирусные нарушения нашли на двух концертных площадках.

Как рассказали в комитете по культуре 28 ноября, сегодня в клубе «Космонавт» выступила группа «Бригадный подряд». Мероприятие прошло без согласования. В «А2» любители рока послушали «ЧиЖа». В проведении концерта клубу отказали в комитете по культуре.

«Выездная проверка с участием органов власти показала, что организаторами были нарушены действующие эпидемиологические правила и нормы постановления №121. В настоящее время ведётся работа по оформлению соответствующих протоколов», — сообщили в Смольном по итогу двух рейдов.

Концерт группы «Чиж &amp; Co
Концерт группы «Чиж & CoФото: vk.com/kkultspb
Концерт группы «Чиж &amp; Co
Концерт группы «Чиж & CoФото: vk.com/kkultspb
Концерт группы «Чиж &amp; Co
Концерт группы «Чиж & CoФото: vk.com/kkultspb
Концерт группы «Чиж &amp; Co
Концерт группы «Чиж & CoФото: vk.com/kkultspb
Концерт группы «Чиж &amp; Co
Концерт группы «Чиж & CoФото: vk.com/kkultspb
концерт группы «Бригадный подряд»
концерт группы «Бригадный подряд»Фото: vk.com/kkultspb

Оба концерта собрали приличное количество человек. Не все из фанатов слушали музыку в масках.

Культурные рейды в Петербурге стартовали пятничным вечером 27 ноября. Проверяющие послушали джаз на несогласованном концерте в Люмьер-Холле и выписали протоколы организаторам. Руководитель Планетария № 1 Евгений Гудов не увидел нарушений в мероприятии с участием 80 зрителей и предложил руководству комитета по культуре уйти в отставку. При этом многотысячный концерт Басты в «Ледовом дворце» у чиновников и специалистов Роспотребнадзора нареканий не вызвал.

С 14 ноября в городе введены дополнительные требования к допуску посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. Все мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти Петербурга. Количество посетителей в зале может быть не более 50% от числа зрительских мест.

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Комментарии (1)

Батарейкин
Видать чинушам нахаляву не налили пойла какого-нибудь скотландского односолодового. Вот и нашли сразу нарушений на 100500 рублей штрафа.
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