После пятничного визита в Люмьер-Холл и «Ледовый дворец» чиновники Смольного продолжили культурную программу в клубах. Коронавирусные нарушения нашли на двух концертных площадках.
Как рассказали в комитете по культуре 28 ноября, сегодня в клубе «Космонавт» выступила группа «Бригадный подряд». Мероприятие прошло без согласования. В «А2» любители рока послушали «ЧиЖа». В проведении концерта клубу отказали в комитете по культуре.
«Выездная проверка с участием органов власти показала, что организаторами были нарушены действующие эпидемиологические правила и нормы постановления №121. В настоящее время ведётся работа по оформлению соответствующих протоколов», — сообщили в Смольном по итогу двух рейдов.
Оба концерта собрали приличное количество человек. Не все из фанатов слушали музыку в масках.
Культурные рейды в Петербурге стартовали пятничным вечером 27 ноября. Проверяющие послушали джаз на несогласованном концерте в Люмьер-Холле и выписали протоколы организаторам. Руководитель Планетария № 1 Евгений Гудов не увидел нарушений в мероприятии с участием 80 зрителей и предложил руководству комитета по культуре уйти в отставку. При этом многотысячный концерт Басты в «Ледовом дворце» у чиновников и специалистов Роспотребнадзора нареканий не вызвал.