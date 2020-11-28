После пятничного визита в Люмьер-Холл и «Ледовый дворец» чиновники Смольного продолжили культурную программу в клубах. Коронавирусные нарушения нашли на двух концертных площадках.



Как рассказали в комитете по культуре 28 ноября, сегодня в клубе «Космонавт» выступила группа «Бригадный подряд». Мероприятие прошло без согласования. В «А2» любители рока послушали «ЧиЖа». В проведении концерта клубу отказали в комитете по культуре.

«Выездная проверка с участием органов власти показала, что организаторами были нарушены действующие эпидемиологические правила и нормы постановления №121. В настоящее время ведётся работа по оформлению соответствующих протоколов», — сообщили в Смольном по итогу двух рейдов.