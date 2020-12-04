Группа «Мельница» решила не приезжать в Петербург из-за чехарды с отменой концертов

В Петербурге отменен намеченный на 4 декабря концерт группы «Мельница». Музыканты предпочли не ждать от местных чиновников чуда и перенесли выступление на следующий год.
Как стало известно «Фонтанке», к отмене концерта привело письмо заместителя председателя комитета по культуре Федора Болтина, который отказал клубу «А2» в согласовании концерта. 36-летний чиновник оперировал протоколами Роспотребнадзора о временной приостановке деятельности клуба до решения суда.
«Это вещь, близкая к подлогу, — сказали «Фонтанке» в «А2». — За номером протокола, на который ссылается Болтин, значится временная приостановка деятельности бара № 4 на первом этаже — как следствие незаконного, по нашему мнению, рейда чиновников на концерте «Чиж & Co». Клуб не закрыт».
Информацию о приостановке работы клубов до решения суда комитет по культуре распространяет через СМИ.
«А2» отправил жалобу председателю комитета Константину Сухенко на его подчиненного. Процедура согласования концерта не завершена. Но музыканты «Мельницы» решили не рисковать, сняли выступление в Петербурге со своей афиши и отложили поездку на следующий год.
Комитет по культуре успешно выполняет завет Смольного по снижению туристической привлекательности города. С тактикой чиновников согласны далеко не все — от депутата Госдумы до театральных руководителей.