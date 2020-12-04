Группа «Мельница» решила не приезжать в Петербург из-за чехарды с отменой концертов

В Петербурге отменен намеченный на 4 декабря концерт группы «Мельница». Музыканты предпочли не ждать от местных чиновников чуда и перенесли выступление на следующий год.

Как стало известно «Фонтанке», к отмене концерта привело письмо заместителя председателя комитета по культуре Федора Болтина, который отказал клубу «А2» в согласовании концерта. 36-летний чиновник оперировал протоколами Роспотребнадзора о временной приостановке деятельности клуба до решения суда.

«Это вещь, близкая к подлогу, — сказали «Фонтанке» в «А2». — За номером протокола, на который ссылается Болтин, значится временная приостановка деятельности бара № 4 на первом этаже — как следствие незаконного, по нашему мнению, рейда чиновников на концерте «Чиж & Co». Клуб не закрыт».